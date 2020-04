von Elisabeth Baumeister

Einen großen Regenbogen am Wohnzimmerfenster in Rheinheim können die Vorbeigehenden bestaunen. Rosalie und Matilda Baumeister, 11 und 6 Jahre, haben an der bundesweiten Aktion „Kinder malen Regenbogen gegen Corona“ mitgemacht und das Foto auch an Oma und Opa in Riedern am Wald geschickt, die sich sehr darüber gefreut haben.

Ühlingen-Birkendorf Die zwei Jungunternehmer Felix Eichkorn und Ruben Rebmann aus Birkendorf leben ihren Traum als Möbeldesigner Das könnte Sie auch interessieren

Denn ein persönlicher Kontakt ist im Moment leider wegen der Corona-Pandemie nicht möglich.