von Ursula Ortlieb

Sie sind jung, kreativ und motiviert bis in die Haarspitzen. Die Rede ist von den Birkendorfern Felix Eichkorn und Ruben Rebmann, die das Potenzial an jungen kreativen Menschen unserer ländlichen Region unter Beweis stellen. Die 20-Jährigen sind seit früher Kindheit dicke Freunde mit gemeinsamer Leidenschaft zum Tüfteln. Mit 16 Jahren verwirklichten sie schon in der Werkstatt des verstorbenen Großvaters von Felix Eichkorn, Fahrzeugbauer Julius Eichkorn, eigene Ideen.

Ein Tisch-Untergestell aus bronze-überzogenen Kupferdrähten. | Bild: Ursula Ortlieb

Gerade volljährig und noch in Ausbildung, gründeten sie 2017 die Eichkorn GbR im Nebenerwerb. Ermutigt vom Erfolg, machten sie ein Jahr später ihr Hobby zum Beruf. Kenntnisse der Mechatroniker- beziehungsweise Elektrikerausbildung seien auch ohne Abschluss wertvoll für ihre jetzige Arbeit, sind sich die Beiden einig. Seit fast zwei Jahren widmen sie sich nun ganz dem, was sie voll erfüllt.

Ruben Rebmann an der Schleifmaschine. | Bild: Ursula Ortlieb

„Wir haben immer so viele Ideen im Kopf“, erzählt Felix Eichkorn, der seine Entwürfe mit dem Bleistift auf Papier bringt. Ruben Rebmann fügt hinzu: „Wir haben noch viel vor.“ Sein Bruder Max Rebmann, Student für Maschinenbau, simuliert die Zeichnungen am Computer in 3D. Die Werkstatt im „Vogelsang„ ist Produktionsstätte und Künstleratelier zugleich. Dort werden mit Hingabe, handwerklichem Geschick und Talent für gutes Design skulpturale Möbel und Objekte hergestellt. „Es ist unsere Leidenschaft, Ästhetik und Kunst zu Nützlichem zu vereinen. Es handelt sich um Objekte, die man das ganze Leben behält und schätzt. Das treibt uns beide an“, erklärt Eichkorn.

Ruben Rebmann (links) und Felix Eichkorn wagten 2018 den Sprung in die Selbstständigkeit. In ihrer Werkstatt entstehen hochwertige skulpturale Möbel in Handarbeit. Gemeinsam entwickeln sie Modelle und verarbeiten hochwertige Materialien. | Bild: Ursula Ortlieb

Auf der Werkbank liegen aufwendig bearbeitete Materialien aus Bronze und Messing sowie geflammtes, gebürstetes Kirschholz, das Ruben Rebmann ins Schwärmen bringt. „Die verschiedenen Materialien, Reisen und die Natur inspirieren uns. Vieles aber ist Intuition“, so Felix Eichkorn. Die Umsetzung innovativer Ideen in Kombination mit traditioneller Handwerkskunst machen für sie jede Arbeit zu etwas Besonderem. Sie gehen darin auf, experimentieren und schaffen Neues.

Für einen Couchtisch wurde dieses Gestell hergestellt. Es besteht aus verschweißten Kupferdrähten, die mit Bronze veredelt sind. | Bild: Ursula Ortlieb

Schreinern, Steinmetzen und Metallbauern hatten sie oft über die Schultern geschaut, um zu lernen. Die gut ausgestattete Werkstatt mit den Maschinen bietet ideale Bedingungen für ihre anspruchsvolle Arbeit. Urlaub hatten sie seit der Firmengründung nicht. Sie machen ihren Job so gerne, dass sie sich nicht vorstellen können, am Strand zu liegen. Es mache einfach jeden Tag Spaß und oft merkten sie nicht, wie die Zeit vergeht.

Felix Eichkorn bei der Arbeit. | Bild: Ursula OrtliebUrsula Ortlieb

Momentan steht ein Untergestell für einen Couchtisch auf der Werkbank. Es sind kunstvoll zusammengeschweißte Kupferdrähte, mit Bronze überzogen und daneben steht ein Bank-Modell mit aufwendig bearbeiteter und brünierter Oberfläche. Die Sitzfläche besteht aus angebrannter und gebürsteter Esche.

Der Tisch als Kunstwerk. | Bild: Ursula Ortlieb

Steinarbeiten werden bei dem befreundeten Steinmetz in Auftrag gegeben. So entsteht gerade ein Tisch, der nach Saudi-Arabien gehen wird. Eichkorn ist als Manufaktur auf internationale Kundschaft ausgerichtet. Werbemittel sind in englischer Sprache verfasst. Zur Kundschaft zählen Kunstgalerien, Architekten und Händler sowie Privatleute.

Das Unternehmen Felix Eichkorn und Ruben Rebmann gründeten 2017 in einer eher seltenen Nischenbranche die Firma Eichkorn in Birkendorf. Sie stellen skulpturale Möbel wie Tische, Regale, Bänke und andere Gebrauchsgegenstände für exklusives Interieur her. Weitere Infos finden Sie hier

Auf der Suche nach einem Aussteller, der Interesse haben könnte, kurzfristig eines ihrer Modelle an seinem Stand zu präsentieren, recherchierten sie in der Ausstellerliste der Einrichtungsmesse „Maison et Objet“ in Paris. In dieser Branche gibt es nicht viele. Der Zufall wollte es, dass die erste Telefonnummer das Atelier Stefan Leo in Berlin war, wo man zuerst einen Anruf der Birkendorfer Verwandtschaft vermutete.

Eine glückliche Fügung

Stefan Leo ist nicht nur erfolgreich in diesem Nischen-Metier, sondern Schwiegersohn des Birkendorfer Chronisten Josef Kaiser und weilt hin und wieder in direkter Nachbarschaft zur Werkstatt, ohne es zu wissen oder dass sie sich begegnet sind. „Er war der Erste, bei dem wir angefragt haben und gleich der Richtige“, sagt Felix Eichkorn.

Die Teilnahme an der Pariser Messe „Maison et Objet“ im Januar 2020 war eine besondere Erfahrung und ein Erfolg für das noch junge Unternehmen. | Bild: Ursula Ortlieb

Stefan Leo wurde zum Freund und so etwas wie einem Mentor der Beiden. Im Januar 2020 waren die Möbeldesigner von Eichkorn mit eigenem Stand bei der Pariser Messe vertreten. Es war ein voller Erfolg und eine lehrreiche Erfahrung für die jungen Unternehmer. Bis dahin war Mund-zu-Mund-Werbung der einzige Weg für Aufträge. Auch 2021 wird Eichkorn wieder in Paris dabei sein. „Wir lieben das, was wir tun, und würden mit nichts tauschen“, versichern Eichkorn und Rebmann einstimmig und überaus zufrieden. Man hat den Eindruck, dass sie ihren Traum leben.