Eltern müssen ab dem 1. Januar höhere Kindergartengebühren zahlen. Aufgrund der Empfehlung der kommunalen Landesverbände sollen die Elternbeiträge in der Gemeinde Ühlingen-Birkendorf um rund 8,5 Prozent (Vorjahr: 3,9 Prozent) steigen. Fast alle Gemeinden haben die Höhe der Elternbeiträge bereits diesen Empfehlungen angepasst.

Viele Gemeinden haben schon jetzt erhöht

Während die meisten Gemeinden ihre Gebührenerhöhungen bereits zu Beginn des Kindergartenjahrs wirksam werden lassen, erfolgt die Erhöhung in Ühlingen-Birkendorf erst zu Beginn des folgenden Kalenderjahres. Die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme des Betreuungsangebots der drei kommunalen Kindergärten wurden zuletzt für das Kalenderjahr 2023 neu festgesetzt. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung der Erhöhung der Kindergartengebühren zugestimmt.

Inflation und Tarifabschluss

Durch die Erhöhung der Kindergartengebühren soll den inflationsbedingten Steigerungen der Sachkosten aber auch den erheblichen Kostensteigerungen sowohl aus der Aufwertung der pädagogischen Fachkräfte im Tarifvertrag als auch dem jüngsten Tarifabschluss Rechnung getragen werden.

Abstimmung mit kirchlichen Kindergärten

Mit den Trägern der katholischen Kindergärten Berau und Untermettingen wird die Anpassung der Gebühren wieder abgestimmt, damit die Gebühren für diese beiden Einrichtungen analog angepasst werden können und damit die Elternbeiträge im Gemeindegebiet weiterhin einheitlich erhoben werden.

Diese Gebühren sollen erhoben werden

Für die Betreuung von Kindern im Alter von über drei Jahren wird in der Regelgruppe monatlich 138 Euro für Familien mit einem Kind erhoben, mit mehreren Kindern werden Gebühren entsprechend nach unten gestaffelt. Für Kinder der Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten 158 Euro monatlich, für Kinder der Ganztagsgruppe 270 Euro monatlich pro Kind.

Die Gebühren für das Mittagessen bleiben bei 60 Euro. Für die Betreuung von Kindern im Alter von sechs Monaten bis zum vollendeten dritten Lebensjahr in der Kinderkrippe in Ühlingen in der Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten 473 Euro pro Kind monatlich, für die Ganztagsgruppe 586 Euro pro Kind monatlich, dies betrifft Familien mit einem Kind, mit mehr Kindern werden die Gebühren nach unten gestaffelt.

Privathaushalte sind ohnehin schon belastet

Dem Gemeinderat ist bewusst, dass die privaten Haushalte bereits durch hohe Energiekosten und Lebensmittelpreise stark belastet sind. Eine geringere Erhöhung der Elternbeiträge würde jedoch dazu führen, dass künftige Erhöhungsschritte massiver ausfallen würden. „Die Kosten explodierten in den vergangenen Jahren“, betont Rechnungsamtsleiter Martin Blum mit Blick auf die Notwendigkeit der Anpassung.

Den Deckungsgrad deutlich erhöhen

Das Einnahmevolumen der Elternbeiträge der kommunalen Kindergärten in Ühlingen-Birkendorf liegt derzeit bei rund 229.000 Euro. Eine Erhöhung um 8,5 Prozent würde Mehreinnahmen in Höhe von rund 20.300 Euro erzielen. Der erzielte Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge lag zuletzt bei zwölf Prozent, die gewünschte Zielmarke liegt bei 20 Prozent.

Die Einrichtungen In Ühlingen-Birkendorf gibt es fünf Kinderbetreuungseinrichtungen. In kommunaler Trägerschaft sind Kindergarten „Purzelbaum“ in Ühlingen, „Kunterbunt“ in Birkendorf und „Sternschnuppe“ in Riedern a.W. Dazu kommt noch die Kinderkrippe „Wirbelwind“ in Ühlingen. In kirchlicher Trägerschaft die Kindergärten St. Elisabeth in Berau und St. Jakobus in Untermettingen.

Das Defizit im Haushalt 2023 beträgt 1,68 Millionen Euro. Doch nicht nur die Finanzen im Bereich der Kindergärten seien für die Kommune ein Problem, dazu komme noch der Personalmangel in den Kindergärten, beschreibt Rechnungsamtsleiter Martin Blum das Dilemma.