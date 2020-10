Grafenhausen vor 3 Stunden

Das Konzept des Mitmachmuseums bringt dem Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen Erfolg

Das Schwarzwaldhaus der Sinne in Grafenhausen kommt bei den Besuchern gut an. Der Skulpturenpark soll in Zukunft stärker eingebunden werden, auch Ausstellungen mit den Künstlern des Symposiums sind geplant.