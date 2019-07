von Ursula Ortlieb (uor)

So außergewöhnlich die Frankreich-Tour und das daraus entstandene Live-Album „ReTour de France“ für Luddi ist, so einzigartig ist nun auch der Ort der dazugehörigen CD-Taufe. In der einmaligen Kulisse des Freilichttheaters „Zwischen den Welten“ spielt die Schwarzwälder Rockband am Mittwoch, 31. Juli, um 20 Uhr im Klostergarten in Riedern am Wald das große Sommer-Open-Air zur Veröffentlichung dieses neuen Luddi-Albums.

Ühlingen-Birkendorf Eines der größten Freilufttheaterprojekte im Landkreis Waldshut feiert Premiere Das könnte Sie auch interessieren

Mit dabei sein werden bei diesem Musik-Ereignis auch junge Sängerinnen des Kultur- und Theatervereins Zeitschleuse. In einem imposanten Bühnenbild mit dem nachgebauten Auswandererschiff des 19. Jahrhunderts können sich die Konzertbesucher auf ein alemannisches Musikspektakel der besonderen Art freuen. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Einlass ist bereits für die Besucher um 18.30 Uhr im Klostergarten mit Bewirtung durch den Theaterverein.

Ühlingen-Birkendorf Frankreich als Inspirationsquelle für die Band Luddi Das könnte Sie auch interessieren

Karten: In der SÜDKURIER-Geschäftsstelle in Waldshut, im Internet (www.reservix.de) und beim Verein Zeitschleuse (https://zeitschleuse.com/luddi-openairkonzert/).

Konzerte: Müllheim 13. September, Lottstetten 14. September, Auftritt beim Hochschwarzwälder Kleinkunstfestival Breitnau am 15. September.