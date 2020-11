von SK

Verletzt ins Krankenhaus kam eine Autofahrerin, die am Sonntag gegen 11.20 Uhr auf der Bundesstraße 314 bei Stühlingen verunglückt ist. Nach Polizeiangaben fuhr die Frau in Richtung Grimmelshofen und kam etwa auf der halben Strecke zwischen Weizen und Grimmelshofen aus bislang nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Kleinwagen habe sich mehrmals überschlagen. Durch den Rettungsdienst wurde die 23-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand nach Polizeiangaben Totalschaden von rund 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrspolizei aus Waldshut-Tiengen übernommen.