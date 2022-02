Was war passiert?

Die Polizei beschreibt den Unfallhergang in einer Mitteilung wie folgt: Ein 26-Jähriger Autofahrer fuhr am 26. Februar auf der B 314 Richtung Stühlingen. Gegen 18.40 Uhr kollidierte er auf Höhe Eberfingen im Gegenverkehr mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden LKW.

Durch den Unfall wurde der Autofahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer und der Beifahrer des Lastwagens wurden beide schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Hinsichtlich der Unfallursache heißt es in der Polizeimeldung: „Nach Stand der bislang durchgeführten Ermittlungen scheint ein Fehler beim Überholen unfallursächlich zu sein.“

Der Rettungsdienst und die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. An beiden Fahrzeuge entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Schadenshöhe bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich. Die B 314 war für rund vier Stunden voll gesperrt.

Wer kann Hinweise geben?

Die Verkehrspolizei Freiburg, Außenstelle Waldshut-Tiengen, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter Telefon 07751/89630 zu melden.