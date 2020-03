Wutöschingen vor 3 Stunden

Solidarität in der Corona-Pandemie: Zahlreiche Musiker aus dem Wutachtal greifen zum Instrument

Musiker aller Altersgruppen aus Stühlingen, Eggingen und Wutöschingen haben am Sonntag zu ihren Instrumenten gegriffen und gemeinsam mit Tausenden Menschen in Deutschland „Ode an die Freude“ gespielt. Selbst vom Rücken eines Pferdes erklang die Klarinette.