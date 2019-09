Auf Einladung des Organisationsteams trafen sich die teilnehmenden Vereine und die Stadtverwaltung zu einem informellen Austausch über das zurückliegende Städtlefest in Stühlingen. Die Vereine zeigten sich mit dem Verlauf zufrieden. Mancher Verein musste erkennen, dass sein Angebot zu verbessern ist.

Positive Aspekte

Die Neuordnung der Stände habe sich nach Ansicht der Vereine in vielen Fällen positiv auf den Zuspruch der Gäste und damit den Umsatz ausgewirkt. Bei den jungen Festbesuchern wurde die zusätzliche Bar von Stadtmusik und Akkordeonorchester gut angenommen, hieß es in der Versammlung. Das angebotene Kinderprogramm fand wie in den Vorjahren guten Anklang.

Der Auftritt des Zirkus‘ Zebrasco von der Zirkus-AG des Klettgau-Gymnasiums Tiengen war ein belebendes Element. Hervorgehoben wurde, dass das Fest ohne besondere Vorkommnisse über die Bühne gegangen ist. Dies sei nicht zuletzt dem vernünftigen Verhalten der Besucher, aber auch den beteiligten Vereinen und Hilfsorganisationen bis hin zum Sicherheitsdienst zu verdanken, wurde seitens der Organisatoren festgehalten.

Das Städtlefest 2020 soll nach derzeitigen Planungen am 11. und 12. Juli stattfinden. Die Teilnehmer sind sich aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre und einer Befragung der Stühlinger Vereine darüber im Klaren, dass man sich zeitnah über die Zukunft dieser Traditionsveranstaltung Gedanken machen muss. Dabei stellen sich die folgenden Fragen für die bisherigen Macher: Wer organisiert das Städtlefest? Wie sieht die Öffentlichkeitsarbeit (Neue Medien) aus? Wie bringt sich die Stadt Stühlingen weiter ein? Sind der jährliche Rhythmus, der Termin und die Dauer richtig gewählt?

Diese und weitere Themen sollen im Rahmen einer Besprechung mit den bisher teilnehmenden Vereinen, interessierten Vereinen, Bürgern, Gemeinderat und Stadtverwaltung besprochen werden. Die Einladung dazu und die Organisation wird federführend die Stadtverwaltung in die Hand nehmen.