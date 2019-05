Stühlingen vor 1 Stunde

Eltern in Stühlingen zahlen ab September mehr für die Kinderbetreuung

Der Gemeinderat Stühlingen erhöht die Gebühren der Kindergärten in der Stadt um drei Prozent, so steigt der Beitrag für ein Kind einer Familie von 114 auf 117 Euro. Andere Öffnungszeiten gibt es ab September in Weizen und Schwaningen.