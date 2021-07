von sk

Die Hauptversammlung des Rickenbacher Schwarzwaldvereins Vorderer Hotzenwald stand dieses Mal ganz im Zeichen des bevorstehenden Vereinsjubiläums. Gefeiert wird am 12. September in der Gemeindehalle Willaringen und bis dahin gibt es noch einiges zu tun, wie Vorsitzender Martin Lauber den Mitgliedern erläuterte.

Die coronabedingte Ruhephase des vergangenen Vereinsjahres wurde genutzt, um den lange diskutierten Premiumwanderweg auf Rickenbacher Gemarkung in Angriff zu nehmen, heißt es weiter in der Pressemitteilung des Vereins. Große Unterstützung bei diesem Vorhaben gab es von Georg Keller, dem Ehrenpräsidenten des Schwarzwaldvereins. Die Wegebau-Arbeiten sind inzwischen abgeschlossen, die Ausschilderung des Weges und die Montage von Ruhebänken stehen noch an. Daneben sei noch ein zusätzlicher Arbeitsaufwand durch die überraschende Schließung des Wanderparkplatzes in Egg entstanden. Neue Wegführungen und Beschilderungen mussten von den Wegewarten erarbeitet werden, um den neuen Parkplatz Kühmoos als attraktiven Ausgangspunkt zu gestalten.

Programm zum Festakt

Das Programm zum Festakt stellte Lauber anhand des bereits fertiggestellten Flyers vor, der in Zusammenarbeit mit Nicola Vonhof von der Hotzenwald Tourismus GmbH entwickelt wurde. Am Nachmittag wird es eine öffentliche Begehung eines Teilstücks des Hotzenpfades geben, geplant ist ein Bustransfer, der die Wandergruppen zum Ausgangspunkt der geführten Touren bringt.

Die Wandersaison 2020 konnte nur mit einem reduzierten Angebot durchgeführt werden, wie Rita Freidl berichtete. Von Juni bis Oktober konnten neun Sonntagswanderungen, eine Radtour und fünf Mittwochswanderungen angeboten werden. Danach musste das Vereinsleben wieder komplett eingefroren werden. Wegewart Oliver Gutmann informierte über eine intensive Arbeitsphase auf den 82 Kilometer der zu betreuenden Wanderwege, die Beschilderung des „Hotzenpfades“ stellte er anhand eines Prototyps der Versammlung vor. Thomas Schneider berichtete über die Murger Wanderwege. Naturschutzwart Ralf Engel konnte in 17 Arbeitseinsätzen seine Aktivitäten für den Naturschutz durchführen.

Manfred Eckert als Vertreter der Gemeinde stellte den neuen Premiumweg als eine große Bereicherung für die Gemeinde heraus und bot weiterhin Unterstützung durch den Bauhof an. Für den Einsatz an der Planung und Gestaltung des „Hotzenpfades“ dankte Georg Keller allen Mitwirkenden.