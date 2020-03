von Peter Koch

15 Kandidaten bewerben sich in der römisch-katholischen Seelsorgeeinheit St. Wendelinus Hotzenwald um einen der zwölf Sitze im Pfarrgemeinderat. Das ist eine Besonderheit, denn in nur 13 Prozent der Seelsorgeeinheiten in der Erzdiözese Freiburg gibt es mehr Bewerber als zu vergebende Sitze. Die Hotzenwälder Katholiken haben also eine echte Wahl.

Wie in der gesamten Erzdiözese Freiburg wählen die Gemeindemitglieder bis zum 5. April. Die Wahl sollte eigentlich bereits am 22. März abgehalten werden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben. Es wird auch keine Stimmabgabe in Wahllokalen möglich sein, nur Online- und Briefwahl sind vorgesehen.

Wahl als erhöhtes Ansteckungsrisiko

„Das Geschehen im Zusammenhang einer Präsenzwahl bedeutet nicht nur ein erhöhtes Ansteckungsrisiko für die Wählenden, sondern auch in besonderer Weise für die – aufgrund ihres Alters oder aufgrund von Erkrankungen zu besonders gefährdeten Gruppen gehörenden Mitglieder – von Wahlvorständen“, begründet das Erzbistum Freiburg diese Lösung.

Das Erzbistum sieht es für nicht leistbar an, dass für die Wahllokale ausreichend Schutzmittel wie Desinfektionsmittel oder Einmalhandschuhe zur Verfügung gestellt werden können. Im Einklang der Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zu öffentlichen Veranstaltungen hat die Bistumsleitung auch Wahlpartys oder vergleichbarer Veranstaltungen untersagt.

Neue Herausforderungen warten

In seiner fünfjährigen Amtszeit hat der Pfarrgemeinderat die Aufgabe, zentrale pastorale Ziele zu entwickeln und deren Umsetzung und Finanzierung zu ermöglichen. Ein wichtiges Thema, dass seine Schatten schon vorauswirft, ist das Pastoral 2030. Die Erzdiözese Freiburg steht hier vor grundlegenden strukturellen Veränderungen, die sicherlich mit vielen schmerzhaften Standortentscheidungen für die Gläubigen verbunden sein werden. Aus den bisher 1050 Pfarrgemeinden, die bereits jetzt schon zu 224 Seelsorgeeinheiten zusammengefasst wurden, sollen dann 40 Pfarreien werden. Auch hier kommt Arbeit auf die Pfarrgemeinderäte zu, wie soll Kirche auch zukünftig in der Nähe erlebbar sein und was sind die damit verbundenen Herausforderungen.

Die Wahlberechtigten haben zwölf Stimmen, also eine Stimme für jeden zu vergebenden Ratssitz. Dabei dürfen sie jedem Kandidaten nur eine Stimme geben. Die Online-Wahl läuft bereits seit 8. März. Die Online-Zugangsdaten und das Passwort wurde den Wahlberechtigten mit den Wahlunterlagen postalisch zugestellt. Die Frist für die Online-Wahl wurde verlängert bis zum 3. April. Briefwahlunterlagen erhält man nur auf Antrag. Die Anträge sind über das örtliche Pfarrbüro an den Wahlvorstand zu richten, was noch bis 1. April möglich ist. Die Frist zur Abgabe der Briefwahlunterlagen wurde bis zum 5. April, 12 Uhr verlängert.

Das sind die Kandidaten Thomas Albiez Thomas Albiez, Segeten, Diplom Ingenieur, geboren 1961, aktuell Mitglied im Gemeindeteam Görwihl und Strittmatt: „In Zeiten der Starken, der Gesunden, der Reichen und der Schönen, der Rücksichtslosen aber auch der Angst braucht es unbedingt christliche Werte.“ Daniel Bader Daniel Bader, Rickenbach, stellvertretender Chefredakteur, geboren 1971, verheiratet, vier Kinder: „Die Gemeinschaft der Christen ist eine wertvolle Erfahrung. Auch Kinder und Jugendliche sollen dieses Zusammengehörigkeitsgefühl im christlichen Sinne erleben können.“ Wendelin Baumgartner Wendelin Baumgartner, Großherrischwand, Sachbearbeiter, geboren 1968, aktuell Mitglied des Pfarrgemeinderats: „Glaubensstandpunkte zwischen Jung und Alt austauschen.“ Barbara Dannenberger Barbara Dannenberger, Herrischried, Einzelhandelskauffrau, geboren 1963, Kommunionhelferin, im Kirchenchor und im Gemeindeteam Herrischried: „Die Zusammenarbeit der verschiedenen Teams und die Erarbeitung des Konzepts für das Pastoral 2030 sind wichtig, damit Kirche im Dorf bleibt.“ Markus Huber Markus Huber, Herrischried, Gartenbautechniker, zur Zeit Hausmann, geboren 1975, verheiratet, vier Kinder, aktuell im Pfarrgemeinderat: „Kirche vor Ort mitgestalten und christliche Werte leben, auch für Menschen im globalen Süden durch die Stärkung des fairen Handel(n)s.“ Dagmar Keck Dagmar Keck, Görwihl, Lehrerin, geboren 1965, aktuell im Pfarrgemeinderat, Wortgottesdienstleiterin: „Gute Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit von Haupt- und Ehrenämtern schaffen.“ Anita Knoop Anita Knoop, Görwihl, Heilerziehungspflegerin, geboren 1978, verheiratet, ein Kind: „Wie lassen wir unserer Kirche im Dorf? Wie möchten wir unser Gemeindeleben gestalten?“ Martin Lauber Martin Lauber, Rickenbach, selbstständiger IT- und Webdesigner, geboren 1980: „Brücken bauen für: ältere und jüngere, die Tansania-Hilfsprojekte, ein gutes Zusammenleben aller Christen uff‘m Wald, gerade auch in Zukunft!“ Nicoletta Malzacher Nicoletta Malzacher, Rüßwihl, Direktionsassistentin, geboren 1969, verheiratet, drei Kinder, Lektorin und Mitglied im Pfarrgemeinderat: „Die Kapellen und Kirchen vor Ort auch in Zukunft erhalten und mit Leben füllen.“ Steffen Mutter Steffen Mutter, Rüßwihl, Maschinenbauingenieur, geboren 1996, Vorsitzender der KJLB Rüßwihl: „Die Meinung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen vertreten.“ Markus Ogurek Markus Ogurek, Herrischried, Produktionsleiter, geboren 1969, verheiratet, ein Kind, Lektor, Mesner und Kommunionhelfer: „Die Basis soll nicht für Verfehlungen der Kirchenleitung einstehen müssen. Die wenigen geweihten Priester gehören in die Kirchen und nicht in die Verwaltung.“ Christine Quednow Christine Quednow, Strittmatt, Diplom Verwaltungswirtin, geboren 1974: „Den Glauben in den Dörfern lebendig halten, die Kirchengemeinde unterstützen und mitgestalten.“ Johannes Schneider Johannes Schneider, Rickenbach, Verwaltungsfachangestellter, geboren 1966, Mitglied im Pfarrgemeinderat: „Sich aktiv in das Gemeindeleben einbringen und der Kirche vor Ort ein Gesicht geben.“ Hans-Jürgen Thoma Hans-Jürgen Thoma, Herrischried, Unternehmens-Trainer, geboren 1951: „Die Kirche beschäftigt sich primär mit sich selbst – weniger mit dem tatsächlichen Glauben.“

Weitere Informationen gibt es beim Wahlausschuss-Vorsitzenden Peter Keck, Telefon 07754/76 41, per E-Mail (keckp@aol.com) sowie im Internet (www.wendelinus-hw.de).