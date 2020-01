von Jennifer Moog

Immer mehr Seelsorgeeinheiten und Kirchengemeinden haben Probleme, Kinder und Jugendliche zu finden, die bereit sind als Sternsinger Geld für soziale Projekte zu ersingen. Dennoch konnte in den fünf angefragten Seelsorgeeinheiten und Kirchengemeinden am Hochrhein zur Jahreswende 2019/2018 ein sechsstelliger Betrag gesammelt werden.

Auch in diesem Jahr werden fleißig Spenden gesammelt: Die Ministranten gehen seit Freitag, 3. Januar, in Waldshut von Haus zu Haus und bringen den Segensspruch an die Türen (von links): Simon Weber, Gedeon Daun, Felix Berger, Cyrill Schwering (alle 14 Jahre). | Bild: Neubert, Michael

Diese Kirchengemeinden haben 2019 am meisten Geld für den guten Zweck gesammelt

Insgesamt konnte vor einem Jahr durch alle Sternsinger-Aktionen bundesweit 50,2 Millionen Euro eingenommen werden, so geht es aus einer Pressemitteilung des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) hervor. Allein in Baden-Württemberg seien davon rund 20 Prozent gesammelt worden. Auch hier in der Region können sich die Zahlen sehen lassen: Fast 148.000 Euro kamen durch Sternsinger-Aktionen in fünf Seelsorgeeinheiten und Kirchengemeinden zusammen.

Mit 35.767,70 Euro hat die Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg von den angefragten Seelsorgeeinheiten am meisten Geld eingenommen. Unterwegs waren dafür 131 Sternsinger aus verschiedenen Pfarrgemeinden.

Fast genauso viel konnte die Seelsorgeeinheit St. Verena erwirtschaften. St. Verena fasst die verschiedenen Pfarrgemeinden in Waldshut, Tiengen, Lauchringen und Dogern zusammen. Mit 34.681,23 Euro liegt sie nur etwa 1000 Euro unter den Einnahmen der Seelsorgeeinheit Bad Säckingen-Murg. Als Sternsinger unterwegs waren hier 186 Kinder mit 31 Betreuern.

Mit Einnahmen von rund 30.000 Euro liegt die Seelsorgeeinheit Laufenburg-Albbruck auf dem dritten Platz. Eingesammelt wurden diese von 190 Sternsingern.

Die rund 200 Sternsinger in der Kirchengemeinde Klettgau-Wutöschingen erhielten 24.371,91 Euro. In der Kirchengemeinde Hotzenwald St. Wendelinus konnten durch circa 50 Sternsinger in den Gemeinden Görwihl, Herrischried, und Rickenbach 22.826 Euro gesammelt werden.

Ein Sternsinger geht mit dem Sternstab in der Hand im Gegenlicht der Sonne. Die Sternsinger sammeln dieses Jahr unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit. | Bild: Patrick Seeger

Wofür das gesammelte Geld gespendet wurde

Die Spenden, die die Seelsorgeeinheiten Bad Säckingen-Murg sowie Laufenburg-Albbruck und die Seelsorgeeinheit St. Verena gesammelt haben, gingen an das Kindermissionswerk Die Aktion lässt mit Hilfsprojekten Kindern in der ganzen Welt Unterstützung zukommen. „Mit dem Spendengeld 2019 wurden in Peru unzählige Projekte verwirklicht“, so Brunhilde Granacher vom Pfarrbüro in Laufenburg. Laut Mitteilung des BDKJ konnten 2019 insgesamt rund 1600 Kinderhilfsprojekte in 107 Ländern realisiert werden.

Das Geld der Kirchengemeinde Hotzenwald St. Wendelinus ging zusätzlich noch an das Projekt Hale Tansania. Durch dieses Hilfsprojekt soll Menschen in Afrika, vornehmlich in Tansania, alles Lebensnotwendige zur Verfügung gestellt werden.

Heilige Drei Könige 2020

Auch an den Tagen um Dreikönig 2020 sind wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche für verschiedene Kirchengemeinden unterwegs. Die Seelsorgeeinheiten und Kirchengemeinden unserer Umfrage rechnen mit einer ähnlichen Anzahl an Sternsingern wie im vergangenen Jahr. Dennoch sind die meisten Pfarreien für jeden freiwilligen Helfer dankbar.