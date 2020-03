Nachdem die Gemeinderatssitzung vom 17. März wegen der Corona-Krise abgesagt wurde, bedient sich die Rickenbacher Verwaltung eines Verfahrens, um dennoch unaufschiebbare Geschäfte vorantreiben zu können: das schriftliche oder elektronische Verfahren, auch Umlaufverfahren genannt. Es kann von allen Städten und Gemeinden eingesetzt werden und ist in der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) so geregelt: „Über Gegenstände einfacher Art kann im Wege der Offenlegung oder im schriftlichen oder elektronischen Verfahren beschlossen werden.“

Umlaufverfahren Das Landratsamt Waldshut hat die Städte und Gemeinden mit E-Mail vom 17. März 2020 über das Umlaufverfahren informiert. Auch das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration hat in Hinweisen tags darauf zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie im Kommunalwahl- und Kommunalverfassungsrecht auf die Möglichkeit des Umlaufverfahrens Bezug genommen: „Beratungsgegenstände einfacher Art können im schriftlichen Verfahren beschlossen werden. Dabei, so Carola Schmid (Landratsamt Waldshut), „kann aufgrund der aktuellen Situation eine etwas weitere Auslegung des Begriffs der Beratungsgegenstände einfacher Art im Einzelfall von der Rechtsaufsichtsbehörde toleriert werden“. Beim schriftlichen oder elektronischen Verfahren kann der Beschlussvorschlag an alle Gemeinderäte mit Angabe einer Widerspruchsfrist gesandt werden. Dies ist nur möglich, wenn a) kein Gemeinderat dem Verfahren widerspricht und b) kein Gemeinderat dem Beschlussvorschlag innerhalb der vorgegebenen Frist widerspricht. Ansonsten ist kein Beschluss zustande gekommen.

Was genau das heißt, erklärt Carola Schmid vom Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt am Landratsamt Waldshut so: „Unter Gegenständen einfacher Art sind grundsätzlich Angelegenheiten zu verstehen, die für die Gemeinde beziehungsweise die Bürgerinnen und Bürger nur von unerheblicher Auswirkung sind. Die tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen der Entscheidung und die Auswirkungen müssen für die Gemeinderäte ohne weitere Erklärung klar und eine mündliche Erörterung deshalb nicht notwendig sein.

Bad Säckingen Häuser voller Risikopatienten: Seniorenheime im Corona-Stress Das könnte Sie auch interessieren

Nur Punkte, die auch auf einen beschließenden Ausschuss übertragen werden dürfen, gehören zu den Gegenständen einfacher Art.“ Die Rickenbacher Verwaltung hat sich die Regelung jetzt zu Nutze gemacht, um den Umbau der Grundschule im Hauptort weiter vorantreiben zu können. „Die Vergaben müssen erfolgen“, berichtet Hauptamtsleiter Markus Wagner auf Anfrage dieser Zeitung, „es sind Entscheidungen zu treffen, die wir brauchen, es ist Druck da.“

Gemeinderatssitzungen Dürfen Gemeinderatssitzungen zurzeit abgehalten werden oder sind sie während der Corona-Krise grundsätzlich untersagt? Dazu erklärt Carola Schmid vom Landratsamt Waldshut folgendes: „Die Durchführung der Gemeinderatssitzungen ist nicht generell untersagt. Soweit Sitzungen abgehalten werden (müssen) ist aber sowohl bei den Sitzungsteilnehmern (Gemeinderäte/Bürgermeister) als auch bei den Zuhörern auf die notwendigen Abstandsregelungen zu achten.“

Es gibt allerdings eine Einschränkung: Normalerweise darf der Gemeinderat in unbegrenzter Finanzhöhe Aufträge vergeben, jedoch nicht im schriftlichen Verfahren. Auch der technische Ausschuss (Bauausschuss) könnte Aufträge vergeben, jedoch nur bei Beträgen bis zu 25.000 Euro. Geht es um höhere Summen, wie das aktuell bei der Vergabe der Arbeiten an den Freianlagen der Grundschule (450.000 Euro), der Tischlerarbeiten (90.000 Euro) oder von Abbrucharbeiten (127.000 Euro) der Fall ist, hat die Rickenbacher Verwaltung zu einem besonderen Mittel gegriffen: zur Eilentscheidung. Diese darf ein Bürgermeister auch ohne Begrenzung der Kompetenz des Gemeinderats treffen.

Bad Säckingen Corona-Krise: Zwei Jahre nach der Spitalschließung unterstützt Bad Säckingen das Krankenhaus Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Das schriftliche Verfahren hat die Verwaltung zur „Einholung eines Stimmungsbildes im Gemeinderat“ (Wagner) benutzt. Daran kann sich der Bürgermeister orientieren. Was bei dem Verfahren nicht berücksichtigt wird, sind Tagesordnungspunkte, bei denen von einer Debatte ausgegangen werden muss oder die nicht zwingend sofort behandelt werden müssen – wie zum Beispiel die Resolution zur Ausrufung des Klimanotfalls oder die Ausrichtung der Spielplätze in Schweikhof und Egg. Da stelle sich die Frage, so Markus Wagner, „ob für die Gemeinde oder für Bürger Schaden entsteht, wenn wir keinen Beschluss hätten?“ Bei Nichterteilung von Auftragsvergaben hingegen ist der Fall klar: „Da hätten wir Nachteile für die Gemeinde“, sagt Wagner.