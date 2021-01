von Brigitte Chymo

Entstehen soll der Solarpark von der Altus AG geplante Solarpark auf einem Gelände westlich der beiden bereits bestehenden Anlagen. Dieses Grundstück gehört laut Sitzungsunterlagen der Familie des Vorstandsvorsitzenden der Altus AG, Michael Winter. Vor dem Hintergrund des Klimawandels bewertete die Mehrheit der Räte das Vorhaben positiv und stimmte zu. „Ohne Solarparks kriegen wir den Klimawandel nicht hin“, meinte Rat Hans-Jürgen Bäumle (CDU).

Wer ist die Altus AG und was plant sie in Hänner ? Die Altus AG ist im Bereich der erneuerbaren Energien tätig und ein erfahrener Projektentwickler für Windenergie- und Photovoltaikanlagen. Die Altus AG ist eine 100-prozentige Tochter der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG mit Firmensitz in Karlsruhe, Niederlassung in Mainz, acht Regionalbüros und 90 Mitarbeitern. Einen Solarpark als Freiflächen-Photovoltaik-Anlage mit einer Nennleistung von 1,5 Megawatt Peak. Mit dieser Leistung können etwa 475 Haushalte versorgt werden. Infos im Internet (www.altus-ag.de).

„Wir sollten als Gemeinde offen sein für Anliegen dieser Art und Weise“, erinnerte Rat Klaus Bossert (Grüne) an die im Leitbild der Gemeinde Murg festgeschriebenen ökologischen Ziele. Ratskollege Frank Gaßmann (FW) wiederum meinte in der Sitzung zum Standort: „Dort ist schon eine Trafostation. Das ist sinnvoll.“

An welchem Standort soll der Solarpark entstehen? Auf einer etwa 2,5 Hektar großen Fläche westlich angrenzend an das Sägewerk Bachmutter. In der Nachbarschaft befinden sich bereits zwei Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen. Der Flächenbedarf der neuen Anlage beträgt etwa 1,2 Hektar.

Auch Klimaschutzmanager Frank Philipps betonte die Bedeutung des Vorhabens: „Wir müssen die erneuerbaren Energien vorantreiben, denn der Atomausstieg steht bevor.“

Kritische Stimmen im Gremium befürworteten zwar grundsätzlich die Solarenergie, nicht aber den Standort Hänner für einen Solarpark. „Zum Beispiel an einer Autobahn, ja, aber nicht mitten in einer Kulturlandschaft“, so Rätin Ursula Rünzi (FW). Auch Ratskollege Stefan Ganter sähe Photovoltaik lieber anderswo: „Solaranlagen ist super, aber auf einer Ackerfläche, ist das wirklich ökologisch?“

Weitere Details zum Projekt Wie hoch ist der Energieertrag? Der Jahresenergieertrag liegt bei 1108 Kilowattstunden/Kilowatt Peak. Die Stromeinspeisung bei 1,7 Millionen Kilowattstunden pro Jahr.

Voraussetzung für den Solarpark in Hänner ist eine entsprechende Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines Bebauungsplans. Der Gemeinderat vergab die jeweiligen Aufträge an die Firma Fsp und an das Büro Faktorgrün. Die Kosten von 46.000 Euro für das baurechtliche Verfahren übernimmt die Altus AG. Die Ortschaftsräte werden zu dem Vorhaben gehört werden.