von Brigitte Chymo

Die Farben von Oberhof sind Blau und Gelb. Und plötzlich hat das eine ganz andere Dimension. Denn Blau und Gelb sind auch die Farben der Ukraine, die sich seit vier Wochen erbittert gegen die russischen Invasoren stemmt. „Ich wünsche mir, dass wir das in Verbindung setzen“, so Ortsvorsteher Roland Baumgartner am in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrats.

Ortsteil soll geschmückt werden

Dort ging es um die Planung der Veranstaltungen in den nächsten Monaten. Nun sind die Oberhöfer aufgerufen, am 1. Mai ihre Häuser und Gärten in Blau-Gelb zu schmücken. Überall in dem Ortsteil der Gemeinde Murg sollen am 1. Mai blau-gelbe Girlanden, Fähnchen und Luftballons zu sehen sein.

Im Anschluss an das Maibaumstellen der Feuerwehr sollen beim Frühschoppen mit dem Musikverein Oberhof blaue und gelbe Ballons als Friedensgruß an die Ukraine in den Himmel steigen. Gegen eine Spende kann jeder einen Ballon erwerben. Der Erlös aus dem Verkauf wie auch ein Teil des Erlöses aus dem Frühschoppen gehen an das Kinderhilfswerk Ukraine (www.kinderhilfswerk-ukraine.de).