von Brigitte Chymo

Das Ärzte- und Apothekenhaus wird auch kürzere Wege und Erleichterungen für Gemeindeverwaltung und Bürger gleichermaßen mit sich bringen. Das Bauamt zieht von „Am Bahndamm“ in das Erdgeschoss des Ärzte- und Apothekenhauses und im Anbau zum Rathaus hin wird ein Bürgerservice eingerichtet. In der Gemeinderatssitzung am Montagabend wurde erstmals das Raumkonzept von Bürgerservice und Bauamt vorgestellt.

In das Rathaus geht es künftig jedenfalls nur über den Haupteingang beim Bürgerservice. Dorthin wird der bisherige Haupteingang von der Hauptstraße her verlegt. Vom Bürgerservice aus sind dann die Büros im Rathaus und im Bauamt zu erreichen. Wie Hauptamtsleiter Werner Vökt betonte, erhalte das Rathaus damit auch einen barrierefreien Zugang.

Murg Jahrelange Planung findet Abschluss: Bürgertreff in Oberhof fertiggestellt Das könnte Sie auch interessieren

Der Eingangsbereich beim Bürgerservice ist überdacht und mit einer Glasschiebetüre ausgestattet. Im Innenbereich kümmern sich an einer erhöhten Theke drei Mitarbeiter um die Belange der Bürger. Es gibt einen Wartebereich für Bürger, eine kleine Spielecke und Monitore um digital zum Beispiel über Veranstaltungen zu informieren. „Da versprechen wir uns viel davon“, meinte der Hauptamtsleiter und verwies auf die jetzige Plakatwand mit viel Papier im Foyer des Rathauses.

Anderes Infomaterial wird in einer Auslage zur Verfügung stehen. Der Laufbereich für die Bürger wird mit Naturstein ausgestattet, im Arbeitsbereich kommt Teppichboden zum Einsatz. Da durch die Verlegung des Haupteingangs das Foyer im Rathaus nicht mehr benötigt wird, entsteht dort ein zusätzlicher Büroraum. Im Bürgerservice geht es nach dem Betreten dann links ins Bauamt.

Murg Sport und Spiel sind in Murg bis nach den Sommerferien nur draußen möglich Das könnte Sie auch interessieren

Wie Architekt Stefan Kammerer ausführte, geht es von einem zentralen Flur mit Sitzmöglichkeiten aus in das Sekretariat, das Büro des Bauamtsleiters, die drei Büros der Bauamtsmitarbeiter, einen Besprechungsraum, eine Teeküche und barrierefreie Toiletten.

Workshops im Vorfeld der Planung

Damit der Bürgerservice von den Abläufen her optimal geplant werden konnte, fanden drei Workshops mit zufällig ausgewählten Bürgern und zwei weitere Workshops mit Mitarbeitern der Gemeinderverwaltung statt. Mit der Planung und Ausgestaltung des Bürgerservice war das Architekturbüro Merz in Bad Dürrheim beauftragt. Außerdem wurde das neue Rathaus in Höchenschwand besucht, um weitere Anregungen und Erfahrungswerte zu sammeln.

Die Gemeindeverwaltung verspricht sich durch den Umzug des Bauamts und die dann bestehende unmittelbare Nachbarschaft von Hauptamt, Rechnungsamt und Bauamt Synergieeffekte.

Der Gemeinderat nahm das Konzept für Bürgerservice und Bauamt zustimmend zur Kenntnis.