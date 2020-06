von Brigitte Chymo

„Die neue Umgebung schafft auch neue Probleme“, meinte Ortsvorsteher Roland Baumgartner am Dienstagabend anlässlich der ersten Ortschaftsratsitzung, die im neuen Bürgertreff in Oberhof stattfand. Am Eingang stand Desinfektionsmittel parat, und die Sitzplätze waren im erforderlichen Sicherheitsabstand um den großen Tisch verteilt.

Ortschaftsrätin Angelika Eckert (CDU) dankte dem Ortsvorsteher zunächst für dessen Engagement für den Bürgertreff, bevor Roland Baumgartner noch einmal kurz die Entstehungsgeschichte des Bürgertreffs streifte.

Es sollte Jahre dauern, angefangen vom Wunsch nach einem Bürgertreff bis zu dessen Realisierung. Erst 2016/17 wurde das Projekt konkret. Es folgten erste Ortstermine 2017, dann nach Prüfung verschiedener Möglichkeiten der Entschluss, in der Ortsverwaltung im Erdgeschoss umzubauen und einen Bürgertreff für rund 50 Personen einzurichten.

2018 sagte der Gemeinderat noch Nein zum Bürgertreff in Oberhof, aber für 2019 wurden die Mittel eingestellt und noch im Dezember mit dem Bau begonnen. Insgesamt belaufen sich die Kosten für den Umbau auf 170.000 Euro, zu denen der Verein Lebendiges Oberhof 45.000 Euro beisteuerte.

Der Bürgertreff soll in erster Linie von örtlichen Vereinen genutzt werden. In den Vermietungsrichtlinien ist zudem festgehalten, dass bei Terminkollisionen die Vereine aus Oberhof Vorrang haben. Der Bürgertreff kann aber auch von Privatpersonen angemietet werden. Weil im Obergeschoss der Ortsverwaltung Mietwohnungen sind, ist die Vermietung an Private aber auf maximal 24 Abend pro Jahr beschränkt. Der Balkon darf nur bis 22 Uhr genutzt werden.

Bezüglich der Mietpreise wird es unterschiedliche Tarife geben. Je nachdem, ob es sich beim Veranstalter um einen Verein oder eine Privatperson handelt oder ob für die Veranstaltung ein Eintritt verlangt wird oder nicht. Das letzte Wort hat nun die Gemeindeverwaltung.

Anfragen zur Anmietung lägen bereits vor, berichtete der Ortsvorsteher. Baumgartner stellte auch in Aussicht, dass der Bürgertreff zu einem späteren Zeitpunkt in der ein oder anderen Form öffentlich eingeweiht werde.