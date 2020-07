20 Kinder im Vorschulalter (drei bis sechs Jahren) können sich darauf freuen, nach den Sommerferien den neu eingerichteten Bauernhof-Wald-Kindergarten Mooszwerge in Oberhof zu besuchen. Alle Plätze sind mit Kindern aus Murg, Laufenburg, Albbruck und Bergalingen ausgebucht.

Dies erklärte die Kindergartenleiterin Julia Oeschger-Döbele, die zusammen mit der Erzieherin Babara Volle und dem Biolandwirt Johann Oeschger, der gleichzeitig ihr Ehemann ist, den neu eingetroffenen „Kindergartenwagen“ auf dem Gelände des Bauernhofes, vorstellte.

Der zwölf Mal drei Meter große Wagen, der von einer Firma, die sich auf solche und ähnliche Wagen für Naturkindergärten und Zirkusse spezialisiert hat, geliefert wurde, kostete Netto 57.000 Euro. Er ist nach den Wünschen des Kindergarten mit Garderobe, Küchenzeile, Strom, Heizung, Trockentoilette, die von innen und außen begehbar ist, und Aufenthaltsräumlichkeiten ausgestattet, sodass die Kinder auch bei schlechtem Wetter, wenn sie sich nicht im Wald oder auf dem Bauernhof aufhalten, bewegen und das Frühstück einnehmen können. Das Gelände, auf dem der Wagen steht, wurde von Johann Oeschger der Kita-Natura eG verpachtet.

Die Gemeinde Murg hat dem Kindergarten eine Anschubfinanzierung in Höhe von 10.000 Euro gewährt. Sowohl die Murger Vereine, wie der FC Blau-Weiß Murg, der mit sechs Fußbällen aufwartete, als auch Freunde und Bekannte unterstützen das Projekt durch Arbeitsleistungen, um den Wagen noch vollständig auszubauen (Bodenlegerarbeiten) und Spenden, um Spielgeräte und Kinderbücher anschaffen zu können.

So leistete die Physiopraxis Teubler, Murg eine Einzelspende von 500 Euro. Neben solchen Spenden, zu denen auch gebrauchtes Spielzeug und Bücher gehören können, können Personen aus Murg und Umgebung einen Genossenschaftsanteil in Höhe von 350 Euro zeichnen und damit Mitglied werden. Am Samstag, den 1. August, treffen sich die Eltern mit den Erzieherinnen am neuen Kindergartenwagen unterhalb des Bio-Bauernhofes Oeschger, um diesen zu beschnuppern.