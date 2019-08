von Brigitte Chymo

Gekickt wurde in Hänner schon immer, bis zur Vereinsgründung des SV Hänner im April 1959 allerdings ausschließlich in den Fußballvereinen der Nachbardörfer. Mit der Vereinsgründung nahm die Fußballgeschichte in Hänner dann ihren eigenen Lauf. Sein 60-jähriges Bestehen feiert der SV Hänner heute mit einer „Summer Pool Party“ auf dem Sportplatz.

Sportliche Begegnungen

Beim Feiern hat aber auch der Fußball beim Jubiläumsfest ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. So treten um 14 Uhr die Damen in Aktion. Denn die Damenmannschaft des SV Hänner gehört inzwischen mit zum sportlichen Aushängeschild des Vereins. Das Team wurde in der vergangenen Saison Meister in der Bezirksliga, verzichtete aber auf den Aufstieg in die Landesliga, weil die Spielerinnen noch sehr jung und der Aufwand in der Landesliga sehr groß gewesen wäre. Die Spiele starten mit der Begegnung SV Hänner gegen FC Bad Säckingen, es folgen die Spiele SV Görwihl gegen SV Hänner und FC Bad Säckingen gegen SG Görwihl. Gespielt werden zweimal 25 Minuten, die beste Mannschaft wird dann um 18.10 Uhr bei der Siegerehrung gekürt.

Zweite Meistermannschaft

Mit der SpVgg Andelsbach tritt um 19 Uhr eine zweite Meistermannschaft in Aktion. Nicht alle im Verein waren glücklich, als vergangenes Jahr die Spielgemeinschaft SpVgg Andelsbach zwischen dem SV Hänner und dem FC Rotzel ins Leben gerufen wurde. Doch mittlerweile ist die SpVgg ein voller Erfolg und hat alle Erwartungen übertroffen. Die erste Mannschaft wurde Meister in der Kreisliga C und stieg somit in die Kreisliga B auf. Die zweite Mannschaft spielt weiter in der Kreisliga C. In Hänner trifft die SpVgg I heute Abend auf den SV Buch II.

Die Feier

Nach Spielende darf dann endgültig Geburtstag gefeiert werden – am Bierwagen oder an der Cocktailbar und mit viel Musik. Ein DJ legt auf. Und es gibt einen Pool, den der SV Hänner sogar selbst gebaut hat. Für Essen und Trinken ist den ganzen Tag über gesorgt.