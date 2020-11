„Auch ohne die wegen Corona abgesagte Altstadtweihnacht in Laufenburg lassen wir uns den Spaß am Socken stricken für einen guten Zweck nicht verderben“, erklärte Sabine Gerteis aus Luttingen im Namen einer Gruppe Luttinger Frauen, die, jede für sich, nach Feierabend zu Hause Socken für einen guten Zweck strickt.

Die Socken

Statt einen bestimmten Betrag für soziale Zwecke zu spenden, kaufen sie die Sockenwolle im Fachgeschäft ein und verdoppeln ihren Wert durch das Stricken von Socken unterschiedlicher Größen und Farben. Der Verkaufspreis wird nach dem Gewicht der Strümpfe ermittelt: Die im Schnitt 100 Gramm schweren Socken kosten 16 Euro, wobei die eine Hälfte für die Wolle, die andere Hälfte für die Arbeitszeit gerechnet wird. Die Vermarktung hat die Mutter von Sabine Gerteis und Michaela Kaiser, Ute Kaiser, fest in der Hand. Sie führt genau Buch, wer wie viele Socken gestrickt hat und wie diese verkauft wurden.

Verkauf auch ohne Weihnachtsmarkt

Auf die Frage, was sie jetzt mit den mehr als 100 Paar Socken und Schals machen, die im Laufe des Jahres von mehr als 15 Luttinger Frauen gestrickt wurden, erklärte Sabine Gerteis, dass sie auch ohne Altstadtweihnacht viele Anfragen hat, die solche Unikate gerne anlässlich von besonderen Anlässen, wie Geburtstagen und zu Weihnachten, verschenken. Sollten am Jahresende immer noch welche übrig sein, so könnten sie diese bei der Altstadtweihnacht 2021 mühelos verkaufen.

Kontakt Wer Interesse an einem individuellen und wärmenden Geschenk hat, ohne es selbst stricken zu müssen, kann sich an Sabine Gerteis, Luttinger Straße 55A, 79725 Laufenburg, E-Mail: swgerteis@t-online.de, wenden.

Während ältere Frauen mit dem Stricken wenig Mühe haben, sei für Jüngere das Stricken der Ferse ein Problem. Sie müssten sich das oft von ihrer Oma mehrmals zeigen lassen. Oft nehme ihnen die Oma auch diesen Teil der Arbeit ab. Dies bestätigte Michaela Kaiser, die das Sockenstricken von ihrer Oma, Elsa Zirkel, gelernt hat. Sie erklärte, dass sie neben ihrer Berufstätigkeit und dem Engagement als Gemeinderätin und Ortsvorsteherin nach Feierabend nicht einfach so dasitzen kann. Dann strickt sie gern Socken für einen guten Zweck.

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Mit dem Verkauf der Strümpfe, von den Babysöckchen bis zu den Herrensocken in Größe 48, wird ein zweifacher Zweck erreicht: Zum einen bereiten handgestrickte Socken dem Beschenkten eine besondere Freude. Zum Andern werden aus dem Erlös soziale Projekte in Afrika oder Südamerika unterstützt wie beispielsweise eine Schule in Ruanda.