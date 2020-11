Die Stadt Laufenburg richtet beim Landratsamt Waldshut ein Ökokonto ein, um bei künftigen Eingriffen in Natur und Landschaft die gesetzlich vorgeschriebenen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen nachweisen zu können. Der Gemeinderat beschloss am Montag, dass in einem abgegrenzten Bereich des Stadtwaldes Alt- und Totholz verbleiben soll. Für die mit einem Planer und der Unteren Naturschutzbehörden abgesprochene Maßnahme werden der Stadt Punkte auf dem Ökokonto gutgeschrieben, die sie sich als Ausgleichmaßnahmen anrechnen lassen kann.

Der Vorschlag, ein solches Ökokonto einzurichten, kam von Förster Manuel Nägele. Er stellte dem Gemeinderat am Montag die genaue Umsetzung vor. Ein 1,2 Hektar großes, schwer zu bewirtschaftendes Waldgrundstück an der Steilhalde des Riebachs zwischen Hochsal und Schachen soll sich selbst überlassen bleiben. Ergänzend sollen 15 Bäume ausgewiesen werden, die Wildtieren besonders gute Lebensbedingungen bieten. Diese Bäume bilden eine sogenannte „Habitatbaumgruppe“. Insgesamt sollen 2,3 Hektar Wald aus der wirtschaftlichen Nutzung genommen werden, 1 Prozent der Gesamtfläche des Stadtwalds.

Allein für die Einrichtung des 2,3 Hektar großen Waldrefugiums bekomme die Stadt 92.000 Ökopunkte gutgeschrieben, vier je Quadratmeter, erklärte Nägele. Die Stadt könne sie mit nötigen Ausgleichsmaßnahmen verrechnen, sie aber auch an Dritte veräußern. Ein Ökopunkt werde zwischen 50 Cent und einem Euro gehandelt. Ökopunkte könnten auch durch den Umbau von reinen Fichtenbeständen in standortgemäßen Laubwald generiert werden.

Stadträtin Gabriele Schäuble (FW) sorgte sich, dass ein nicht bewirtschaftetes Waldgrundstück zur Brutstätte des Borkenkäfers werden könnte. Aus unaufschiebbaren Gründen seien Eingriffe erlaubt, entkräftete Nägele diesen Einwand. Bürgermeister Ulrich Krieger begrüßte das Ökokonto auch als ökonomischen Ausgleich zu den eingebrochenen Einnahmen aus Holzerlösen. Er berichtete bei dieser Gelegenheit, dass die Stadt vom Bund 23.000 Euro Nachhaltigkeitsprämie aus dem Corona-Konjunkturpaket erhalten habe.