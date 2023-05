In der neuen Saison 2023/2024 wird der SV Luttingen in der SG Andelsbach zusammen mit Rotzel und Hänner eine Spielgemeinschaft bilden. Dies erklärte der wiedergewählte Vorsitzende Thomas Krohs am Schluss der Jahresversammlung. Sie fand am Freitag im Clubheim in Anwesenheit von 17 Mitgliedern statt.

In seinem Bericht deutete Krohs an, was der Grund für die Bildung der Spielgemeinschaft ist: Es sind personelle Probleme. Vor manchem Spiel gerade einmal die elf notwendigen Spieler auflaufen. Mangelhaft war auch der Trainingsbesuch. Krohs dankte Schiedsrichter Sascha Mendes, der 23 Spiele gepfiffen hat und dem Trainer-Team Andreas Boehnke und Harald Riemke für ihren Einsatz.

Der SV will auch nach der Bildung der Spielgemeinschaft ein selbständiger Verein bleiben. Er hat in den vergangenen Jahren viel investiert. Zwei Mähroboter wurden angeschafft, Entwässerungsanlage instandgesetzt und das Clubheim saniert.

Das Clubheim des SV Luttingen wurde mit neuem Fliesenboden und dem Herrichten der Wände in Eigenleistung renoviert und der Sportplatz wird mit zwei Rasenrobotern gepflegt. | Bild: Reinhard Herbrig

Mehrere Probleme machen dem SV zu schaffen. Immer wieder vermüllen unbekannte den frei zugänglichen Durchgang neben Clubheim und Sportplatz, Hausmüll, zerbrochene Flaschen und benutzte Windeln wurden hier schon abgelegt. Der Zaun hinter dem Clubheim wurde zerstört. In den hohen Dornensträuchern außerhalb des Vereinsgeländes verschwinden teure Bälle, die beim Spiel oder Training dort landen. Unbekannte nutzen die unbefugt die nach Training und Spielen hochgeklappten Tore.

Die Jugendarbeit ist gut in den Händen der JFV Region Laufenburg aufgehoben. Der JFV zählt 398 Mitglieder und liefert ausgebildete A-Jugendspieler an die angeschlossenen Vereine. Die Stelle des Jugendleiters beim SV Luttingen konnte nach dem Ausscheiden von David Brudsche, nicht neu besetzt werden, weshalb die beiden Vorstände sich jetzt um die Betreuung der Jugend beim SV Luttingen kümmern.

Die Vorstandsneuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Thomas Krohs und Patrick Binder bleiben gleichberechtigte Vorsitzende, Matthias Kolb bleibt Kassierer und Julian Schönbett bleibt Schriftführer. Neu wurden Felix Ebner zum Sportvorstand und Timo Tamburello zum Beisitzer gewählt. Patrick Binder und Felix Ebner wurden in Abwesenheit gewählt.

Der SV Luttingen wurde 1970 gegründet und zählt 100 Mitglieder. Vorsitzende sind Thomas Krohs und Patrick Binder, Kassierer ist Matthias Kolb, Schriftführer Julian Schönbett. Die Homepage des Verreins: www.sv-luttingen.de.