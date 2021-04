Laufenburg vor 3 Stunden

Erfolgreicher Corona-Impftermin in Luttingen: 400 Senioren aus Laufenburg, Albbruck und Murg wurden geimpft

In Laufenburg und Albbruck haben mit dem Sondertermin am Donnerstag in der Luttinger Möslehalle haben nun alle Menschen über 80 Jahre ein Impfangebot bekommen. Wie die Impfaktion ablief und was Senioren und Organisatoren sagen – wir haben nachgefragt.