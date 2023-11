Ein kurioser Autounfall ereignete sich am Dienstagmorgen, 28. November, gegen 6.25 Uhr an der A98 bei Laufenburg. Auf Nachfrage beschreibt die Polizei den Unfall wie folgt:

Ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer war auf seiner Fahrt in Richtung Bad Säckingen von der Fahrbahn abgekommen, hatte ein Verkehrsschild ungefahren und die Leitplanke durchbrochen. Anschließend fuhr er rund 50 Meter schnurgerade über den Grünstreifen, um dann gegen mit einem Betonpfeiler einer Brücke zu kollidieren.

Rund 50 Meter liegen zwischen Autobahn und Unfallort. | Bild: Gerber, Andreas

Der 26-Jährige verletzte sich nur leicht und musste nicht medizisch versorgt werden.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, gibt es keine Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit des Fahrers. Zum Unfallhergang wollte er demnach keine Angaben machen. Am Auto entstand ein Schaden von 5000 Euro, an Leitplanke und Verkehrsschild ein Schaden in gleicher Höhe.