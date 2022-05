von Herbert Schnäbele, Melanie Völk

Das Becken ist gereinigt, die Außenanlagen gepflegt, frische Farben angebracht und die Wiesen gemäht. Mitte der Woche erledigten Schwimmmeister Wolfgang Kromer und Mitarbeiter Johannes Behrendt noch kleine Reparaturen an den Wasserspielen im Kleinkindbereich, jetzt freut sich das Team auf die Besucher. Denn die Freibadsaison in Lauchringen startet am Samstag, 7. Mai.

Letzte Reparaturarbeiten vor der Eröffnung des Schwimmbades. Schwimmmeister Wolfgang Kromer (links)und Mitarbeiter Johannes Behrendt erneuern die Fugen der Wasserspiele im Kleinkindbereich. | Bild: Herbert Schnäbele

Wie sieht es mit der Wassertemperatur aus?

Wie die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung schreibt, hofft das Badepersonal auf schönes Wetter bis zum Saisonstart. Denn bei Sonnenschein dauert es in der Regel nur ein bis zwei Tage, bis das Wasser in den Becken auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt werden kann. Die Temperatur soll laut Schwimmmeister Wolfgang Kromer und Jörg Lelonek in diesem Jahr wieder zwischen 22 und 25 Grad liegen. Auch wenn die Sonne mal ausbleibt oder eine Schlechtwetterperiode einsetzt, könne die Wassertemperatur gehalten werden, weil Becken zusätzlich über ein Blockheizkraftwerk nachgeheizt werden kann. Gegen Wärmeverlust wird das Schwimmerbecken zudem nachts mit einer schwimmfähigen Plane abgedeckt.

Tiefbecken für den Sprungturm im Vordergrund und Riesenrutsche im Hintergrund sind als wichtige Einrichtungen des Freibades für den Ansturm der Badegäste gerüstet. Links im Bild, Schwimmmeister Wolfgang Kromer. | Bild: Herbert Schnäbele

Welche Neuerungen gibt es im Freibad?

„Die coronabedingten Einschränkungen der vergangenen Saison sind weggefallen. Es wird in den Innenräumen lediglich empfohlen, eine Maske zur tragen und den Abstand zu anderem Personen einzuhalten“, erklärt Rechnungsamtsleiter Heiko Weißenberger auf Anfrage. Der Kiosk wird in dieser Saison weiterhin von den Brüdern Danyal und Ibrahim Kusoglu, betrieben, die auch im Freibad in Königsfeld bei Villingen-Schwenningen tätig sind. Auch die Badegebühren bleiben laut Heiko Weißenberger unverändert.

Gemeindeangestellte Irina Homs-Diaz (rechts) bespricht mit Schwimmeister Wolfgang Kromer Personalfragen zur Überwachung im Freibad. Dringend werden noch Rettungsschwimmer für die Überwachung des Badebetriebes gesucht. | Bild: Herbert Schnäbele

Was kostet der Eintritt Erwachsene: Einzeleintritt 4,50 Euro, Feierabendtarif (ab 17 Uhr) 2,90, Zehnerkarte 35 Euro, Saisonkarte 90 Euro.

Rentner: Einzeleintritt 4 Euro, Feierabendtarif (ab 17 Uhr) 2,50, Zehnerkarte 30 Euro, Saisonkarte 80 Euro.

Jugendliche (6 bis 16 Jahre) und Schüler: Einzeleintritt 2.50 Euro, Feierabendtarif (ab 17 Uhr) 1,90, Zehnerkarte 19 Euro, Saisonkarte 45 Euro.

Familienkarte (mit Kinder von 6 bis 18 Jahren): Einzeleintritt: 9,80 Euro, Saisonkarte 192 Euro. Öffnungszeiten Das Freibad Lauchringen ist Montag bis Sonntag von 8 bis 20 Uhr geöffnet, Kassenschluss ist um 19.30 Uhr.

Was bietet das Lauchringer Freibad?

In diesem Jahr dürfen sich die Besucher laut Verwaltung wieder auf die 79 Meter lange Rutsche freuen, die in der vergangenen Saison erstmals zum Einsatz kam. Zur Ausstattung gehören neben dem 50-Meter-Sportbecken auch ein Erlebnisbereich mit Wasserspielen und Wildwasserkanal, außerdem Sprudelsitze und Sprudelliegen, ein Sprungturmbecken sowie den Kleinkinder-Bade- und Spielbereich.

Die neue Riesenrutsche im Lauchringer Freibad konnte coronabedingt erst ein Jahr nach Fertigstellung im vergangenen Sommer in Betrieb genommen werden. | Bild: Herbert Schnäbele

Für Abwechslung außerhalb des Wassers sollen ein Beach-Volleyball-, Basketball- oder Kleinfußballfeld sowie Slacklines sorgen.