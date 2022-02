von Herbert Schnäbele

Gut aufgestellt präsentiert sich trotz schwieriger Coronazeit der Handballclub Lauchringen in der momentanen Spielsaison.

Selbst gestaltete Jubiläumstrikots

Eigentlich wollte der Club im vergangenen Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiern. Coronabedingt hat man aber die geplante Jubiläumsfeier abgesagt und sich lediglich auf ein Jubiläumstrikot geeinigt. Es gab für jedes aktive Mitglied die Möglichkeit, zur Erinnerung an das Jubiläum vom Verein ein selbst gestaltetes Jubiläumstrikot zu erhalten.

Das ist der Handballclub Lauchringen Der Handballclub Lauchringen wurde im Jahre 1981 durch Dieter Reichwein gegründet. Der Club zählt derzeit 343 Mitglieder, davon 165 Kinder und Jugendliche, sowie 48 Passivmitglieder. Der Verein verfügt über acht Jugendmannschaften, die beiden Kindermannschaften Minis und Maxis, sowie über je eine Herren- und Damenmannschaft. Das seit 2019 amtierende Vorsitzendenteam setzt sich zusammen aus Sebastian Kaiser (Marketing), Jens Kalchthaler (Sportbetrieb) und Tobias Albrecht (Verwaltung). Weitere Informationen und Auskünfte über den Verein im Internet unter www.hclauchringen.de . Auskünfte zur neu einzurichtenden Stelle eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ-Stelle) erteilt Jens Kalchthaler per E-Mail unter jens.kalchthaler@hclauchringen.de

Die seit 2019 neu im Amt befindlichen Vorsitzenden im Dreierteam mit Sebastian Kaiser (Marketing), Jens Kalchthaler (Sportbetrieb) und Tobias Albrecht (Verwaltung) zeigen sich im Gespräch mit unserer Zeitung sehr engagiert und kreativ. Im Rückblick auf die beiden Coronajahre stellen sie fest, dass sie bisher eigentlich ganz gut durch Pandemie gekommen seien.

Lauchringen Gärtner mit einem besonderen Hobby: Kurt Huber sammelt und restauriert alte Jukeboxen (mit Videos) Das könnte Sie auch interessieren

Trainingspause von November 2020 bis April 2021

In der Spielrunde im vergangenen Jahr hätten bis Weihnachten nur einzelne Spiele coronabedingt abgesagt werden müssen. Auch in der jetzigen Spielrunde sei ein eingeschränkter Spielbetrieb möglich. Schmerzlich sei die rund halbjährige Trainingspause von November 2020 bis April 2021 gewesen.

Eine große Erleichterung hätte jetzt die Genehmigung des Verbandes gebracht, den jetzigen Spielbetrieb um einen Monat bis Ende Mai verschieben zu dürfen, erklären die Vorsitzenden. Schwieriger sei der Umstand gewesen, dass im vergangenen Jahr keine Veranstaltungen wie Ausflüge, Trainingslager, Vereinsfeste oder sonstige Anlässe hätten stattfinden dürfen. Dies erschwere den Erhalt des Gemeinschaftsgedankens im Verein, sowie den Kontakt zu den Eltern und Betreuern.

Lauchringen Die Schwanenmüller und Räbenheimer wollen nicht aufgeben: So werden die närrischen Tage in Lauchringen Das könnte Sie auch interessieren

Auf der Suche nach engagierten Trainern

„Auch die Rekrutierung von Trainern und Betreuern als ständige Aufgabe ist dadurch erheblich erschwert worden“, erklärt Sebastian Kaiser. Trotz laufender Veränderungen verfügt der Verein derzeit über 20 Trainer und Co.-Trainer.

Die C-Jugend des HC Lauchringen (links) nach dem Verbandsspiel gegen die HSG Konstanz 2 (rechts) am vergangenen Samstag in der Sporthalle Lauchringen, das die Lauchringer souverän mit 42 : 21 gewinnen konnten. | Bild: Herbert Schnäbele

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liege vor allem im Jugendbereich mit der Betreuung von rund 165 Kindern und Jugendlichen zwischen vier und 18 Jahren. Diese sind entsprechend ihrem Alter auf insgesamt acht Jugendmannschaften aufgeteilt.

Die C-Jugend des HC Lauchringen im Verbandsspiel gegen die HSG Konstanz 2, das die Lauchringer am vergangenen Samstag in der Sporthalle Lauchringen souverän mit 42 : 21 gewinnen konnten. Auf dem Bild wirft der Lauchringer Simon Gassmann (Nr. 9) gerade ein Tor. | Bild: Herbert Schnäbele

Neben der zurzeit bestehenden Mädchenmannschaft in der D-Jugend (elf und zwölf Jahre) sei man bestrebt, weitere Mädchenmannschaften aufzustellen, um zwischen der E- und A-Jugend möglichst in jeder zweiten Stufe eine Mädchenmannschaft zu etablieren. Deshalb seien sportinteressierte Mädchen jederzeit herzlich willkommen.

Ausblick auf 2022

Im Ausblick planen die Verantwortlichen vom 16. bis 18. September ein Trainingscamp in Lauchringen mit einem Bundesligaspieler des THW Kiel. Bereits im Juli steht die Ausrichtung des Bezirkstages der Bezirks Hegau-Bodensee auf dem Programm und schon am 8. März ist ein Besuch des EHF-Cups (European Handball Federal Cup) in Schaffhausen geplant, bei dem 16 junge Spieler aus Lauchringen mit einlaufen dürfen.

Kooperation mit Grundschule geplant

Dabei will man auch freundschaftliche Kontakte mit dem Handballclub Schaffhausern aufnehmen. Nicht zuletzt plant der Vorstand in einer Kooperation mit der Grundschule Unterlauchringen die Einrichtung einer FSJ-Stelle, um im Betreuungsbereich etwas Entlastung zu erreichen. „Unser größer Wunsch ist es für die Betreuung im Sport- und Trainingsbetrieb ehrenamtliche Betreuer zu finden, die dann auch Trainerlizenzen erwerben können“, erklären die Vorsitzenden einhellig.