Kurt Huber ist leidenschaftlicher Tüftler und Jukeboxen haben es ihm besonders angetan. 1983 begann alles mit einer „Wurlitzer“ für 3.000 Mark. Inzwischen sind mehr als 100 Musikboxen von ihm repariert worden.

Kurt Huber mit zwei seiner Wurlitzer Musikboxen in der Gärtnerei in Oberlauchringen.| Bild: Ursula Ortlieb

Kurt Huber führt in Oberlauchringen die Gärtnerei Huber in dritter Generation. In seinem Betrieb sind zwischen Blumen und Pflanzen auch eine großartige Jukebox Sammlung zu bestaunen.Jugendjahre in OberlauchringenGeboren 1949 ist Kurt Huber in