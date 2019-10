Das Projekt sei nicht vom Tisch, allerdings befinde sich die Finanzierung noch in der Schwebe. „Die Unterlagen sind weiterhin bei der Bank zur Prüfung“, teilt der Lauchringer Rathauschef mit. Deshalb könne er keine Aussage machen, wann mit dem möglichen Baubeginn und der Eröffnung des Kinos zu rechnen ist.

Im Frühjahr dieses Jahres hatte Thomas Schäuble Pläne bestätigt, die die Errichtung eines Freizeitcenters mit einem Indoor-Hallenspielplatz und einem großen Kino-Komplex vorsehen. Als Standort nannte er das Gewerbegebiet Wiggenberg in Oberlauchringen an der B 314 Richtung Wutöschingen. Diesen hält der Bürgermeister für ideal. „Mit der direkten Anbindung an die B 314 und die A 98 wäre das Kino verkehrsgünstig gelegen“, sagte Schäuble im April.

Auf diesem Gelände an der Kreuzung der B 314 Richtung Wutöschingen zur A 98, die im Hintergrund zu sehen ist, soll das Kino gebaut werden. | Bild: Juliane Schlichter

Über die Autobahn 98 ist Waldshut-Tiengen im Westen schnell zu erreichen, die B 314 führt direkt ins Wutachtal. Wenn die Ortsumfahrung Oberlauchringen fertiggestellt ist, sind die Gemeinden Küssaberg und Klettgau sowie die Schweizer Nachbarschaft ebenfalls angebunden.

Als Investor des geplanten Freizeitcenters in Lauchringen möchte der Kinounternehmer Matthias Schweikart aus dem hessischen Kelsterbach auftreten. Dieser betreibt bereits mehrere Kinos in Limburg an der Lahn, Baden-Baden und Lörrach.

Im Gewerbegebiet Wiggenberg östlich des Feuerwehrgerätehauses sind neben einem rund 3000 Quadratmeter großen Hallen-Indoorspielplatz ein moderner Kino-Komplex mit sechs großen Filmsälen geplant. Betrieben werden soll dieser von Matthias Schweikart unter dem Dach der Cineplex-Gruppe, dem größten Kinoanbieter Deutschlands mit mehr als 90 Häusern in 66 Städten. Die nächsten Cineplex-Kinos befinden sich in Lörrach und Singen.

Die Kinolandschaft in der Region

Wo gab es früher ein Kino in Lauchringen? „Schwanenlichtspiele“ hieß das Kino, das laut Bürgermeister Thomas Schäuble bis Ende der 1970er-Jahre im Gebäude des heutigen Modehauses Banholzer in der Hauptstraße in Unterlauchringen Filme zeigte. Seitdem gibt es kein Lichtspielhaus mehr in Lauchringen. Wo wurden früher Kinos betrieben, die heute nicht mehr existieren? Aus der einstmals blühenden Kino-Landschaft am Hochrhein sind etliche Häuser verschwunden. So schloss 2004 beispielsweise das Ali-Kino in Tiengen. Das 1959 als Lichtspielhaus-Kino-Theater gegründete Gloria in Bad Säckingen wird heute fast ausschließlich als Theater genutzt. Bis 1981 zeigte das Kino in der Alten Post in Waldshut Filme, dann eröffnete die Betreiber-Familie Albrecht einen weiteren Kino-Saal auf der Bernhalde. Der Kinosaal in der Alten Post ist heute ungenutzt. Das dortige Kino wird seit rund eineinhalb Jahren von Bernd Gschöpf betrieben, der 2014 bereits in Rheinfelden das Kino von der Familie Albrecht übernommen hatte. Welche Kinopläne wurden nie realisiert? Nach drei Jahren Vorbereitungszeit legten die Waldshuter Kinobetreiberinnen, Monika Albrecht und ihre Schwester Monica Albrecht-Maier, im Jahr 2000 ihre Pläne für ein Großkino in Waldshut auf Eis. Auf dem Gelände zwischen der Brückenstraße und der Kolpingbrücke westlich des Kornhausparkplatzes sollte ein Komplex mit vier Sälen realisiert werden. Der Gemeinderat Waldshut-Tiengen hatte 1999 dem 15-Millionen-DM-Projekt zugestimmt, das schließlich wegen des Ausstiegs eines Geschäftspartners der Familie Albrecht scheiterte. Allein wollten die Albrechts das Projekt nicht stemmen. Wo gibt es heute Kinos am Hochrhein? Filmspaß auf Großleinwand gibt es im Albrecht-Kino in Waldshut, im Kino Rheinflimmern in Rheinfelden, im Scala-Kino in Schopfheim sowie in Lörrach im Cineplex, im Union-Kino (Arthouse-Filme) und im Free Cinema, das ehrenamtlich von Jugendlichen betrieben wird. Weitere Kinos gibt es in Weil am Rhein sowie in den Schweizer Städten Basel, Baden und Schaffhausen.