Bekommt Lauchringen nach Jahrzehnten wieder ein eigenes Lichtspielhaus? Seit Monaten sorgt die mögliche Ansiedlung eines Kinos für Gesprächsstoff in der Bevölkerung der Klettgau-Gemeinde.

Wie der Lauchringer Bürgermeister Thomas Schäuble auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt, gibt es Pläne, im Gewerbegebiet Wiggenberg in Oberlauchringen an der B 314 Richtung Wutöschingen ein Freizeitcenter mit einem Indoor-Hallenspielplatz und einem großen Kino-Komplex zu errichten.

„Wenn die Finanzierung steht, kommt das Kino“, sagt Schäuble, doch diese befinde sich weiterhin in der Schwebe. Solange die Finanzierung nicht in trockenen Tüchern sei, könne die Gemeinde das für das Projekt vorgesehene Gelände nicht verkaufen.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Als Investor des geplanten Freizeitcenters möchte der Kinounternehmer Matthias Schweikart aus dem hessischen Kelsterbach auftreten. Dieser betreibt bereits mehrere Kinos in Limburg an der Lahn, Baden-Baden und Lörrach. Auf Nachfrage dieser Zeitung, wie es um die Kinopläne in Lauchringen steht, sagt Schweikart: „Gut Ding braucht Weile.“ Nähere Auskünfte wolle er mit Verweis auf die noch unklare Finanzierung nicht geben. Auch darüber, wie groß das geplante Kino werden soll, macht er keine Angaben.

Lörrach Aus dem Polizeirevier könnte ein Kino werden Das könnte Sie auch interessieren

Kinopläne in Rheinfelden geplatzt

Vor drei Jahren hatte Matthias Schweikart Pläne für ein Multiplex-Kino in Rheinfelden vorgestellt. Zusammen mit Bernd Gschöpf, der neben dem Rheinflimmern-Kino in Rheinfelden seit einem Jahr das Albrecht-Kino in Waldshut betreibt, wollte Schweikart ein Großprojekt mit 1100 Sitzplätzen in acht Kinosälen auf die Beine stellen. Die Eröffnung war für spätestens 2019 geplant, doch bis heute wurde mit dem Bau nicht begonnen. Ob das Projekt gestorben sei oder nicht, dazu will sich Matthias Schweikart nicht äußern.

Rheinfelden Rheinfelden soll großes Multiplex-Kino am Bahnhof bekommen Das könnte Sie auch interessieren

Auf Nachfrage sagt Klaus Eberhardt, Oberbürgermeister von Rheinfelden, dass das Großkino aus Sicht der Stadt vom Tisch sei. „Das Projekt war in Rheinfelden auf einem guten Weg, aber dann hat sich der Mitinvestor aus der Verantwortung gezogen“, so Eberhardt enttäuscht. Es habe bereits Architektenpläne gegeben und über Fördersummen sei gesprochen worden, berichtet das Stadtoberhaupt. Zu einem weiteren Treffen mit der Stadtverwaltung sei Schweikart ohne Angaben von Gründen nicht erschienen.

Rheinfelden So sollen das Multiplex-Kino und der Bahnhofsplatz aussehen Das könnte Sie auch interessieren

In einer Einladung zu einem Pressegespräch, bei dem Matthias Schweikart und Bürgermeister Thomas Schäuble die aktuellen Kinopläne für Lauchringen vorstellen wollten, das aber wegen der offenen Finanzierung kurzfristig abgesagt wurde, heißt es: „Die Investoren wollen mit einem Neubauprojekt ein Zeichen im Bereich der Freizeitgestaltung für unsere Region setzen.“ Geplant sei neben einem rund 3000 Quadratmeter großen Hallen-Indoorspielplatz ein moderner Kino-Komplex mit sechs großen Filmsälen. Betrieben werden soll dieser von Matthias Schweikart unter dem Dach der Cineplex-Gruppe, dem größten Kinoanbieter Deutschlands mit mehr als 90 Häusern in 66 Städten. Die nächsten Cineplex-Kinos befinden sich in Lörrach und Singen.

Als Betreiber des geplanten Indoor-Hallenspielplatzes sei der Berolino-Kinderpark im Gespräch, der sich derzeit in der früheren Tennishalle des Tennisclubs Lauchringen an der Wutach befindet. Dort müsse der Kinderpark demnächst ausziehen, da der Tennisclub das Gebäude wieder für Hallentennisplätze nutzen möchte, wie Bürgermeister Thomas Schäuble sagt.

Kinobesucher sitzen mit Popcorn in einem Kino. Ein Investor möchte in Lauchringen ein Lichtspieltheater bauen. | Bild: Friso Gentsch

Sollte das Kino-Projekt nicht realisiert werden, könne sich der Rathauschef vorstellen, dass der Kinderpark allein einen neuen Standort in Lauchringen mit Leben füllt. „Plan A“, so Schäuble, sei jedoch die Gründung einer Gesellschaft, die das Kino und den Kinderpark gemeinsamen betreiben. Thomas Schäuble ist von dem Konzept des Freizeitcenters überzeugt: „So etwas trägt sich.“

Lauchringen Drei Katholikinnen aus Lauchringen fordern das Priesteramt für Frauen und treten dafür zwei Wochen lang in den Streik Das könnte Sie auch interessieren

Den Standort im Gewerbegebiet Wiggenberg östlich des Feuerwehrgerätehauses halte er für ideal. „Mit der direkten Anbindung an die B 314 und die A 98 wäre das Kino verkehrsgünstig gelegen“, sagt Schäuble. Über die Autobahn 98 ist Waldshut-Tiengen im Westen schnell zu erreichen, die B 314 führt direkt ins Wutachtal. Wenn die Ortsumfahrung Oberlauchringen Ende 2021 planmäßig fertig gestellt ist, sind die Gemeinden Küssaberg und Klettgau sowie die Schweizer Nachbarschaft ebenfalls angebunden.

Auf diesem Gelände an der Kreuzung der B 314 Richtung Wutöschingen zur A 98, die im Hintergrund zu sehen ist, soll das Kino gebaut werden. | Bild: Juliane Schlichter