von Tina Prause

Amtsinhaber Manfred Weber (58 Jahre) hat bereits vor Beginn der Bewerbungsfrist öffentlich informiert, dass er sich für eine weitere Amtszeit um die Position bewerben wird. „Transparenz war mit in den letzten vielen Jahren bekanntlich stets wichtig und das soll sich im Falle meiner erneuten Wahl natürlich nicht ändern“, erklärt er einen seiner Schwerpunkte.

Manfred Weber ist es ein Anliegen, die bereits begonnenen Projekte wie beispielsweise Wohnen im Alter, die Sanierung des Vereinshauses in Kadelburg, der notwendige Lärmaktionsplan zur Verbesserung der Wohnsituation entlang der Landesstraßen 161 und 162 zu vollenden.

Auch eine konstante Weiterentwicklung der Infrastruktur bei Kindergärten und Schulen möchte er weiterhin priorisieren, ebenso wie den Schutz der Naturschutzgebiete, die viele Bürger gerne auch als Naherholungsgebiet nutzen.

„Den Umweltschutz muss unsere Gemeinde wie in den Vorjahren auch im Abwasserbereich vorantreiben und jede der vielen noch anstehenden Gebäudesanierungen muss auch weiterhin mit energetischen Verbesserungen und Energieeinsparungen einhergehen“, erklärt Manfred Weber weitere Schwerpunkte seines Programms für die kommenden Jahre.

Samuel Speitelsbach (34 Jahre) gilt als Dauerbewerber und hat sich in sechs weiteren Gemeinden um die Position des Bürgermeisters beworben. Über seine Pläne oder Vorstellungen im Hinblick auf die Entwicklung der Gemeinde Küssaberg ist nichts bekannt.

Jürgen Ravener (65 Jahre) hat sich kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist um die Position beworben. Ein Schwerpunkt seines Programms, sollte er die Wahl gewinnen, gilt dem Umweltschutz. Artenvielfalt fördern durch Schaffung von Wildblumenwiesen, alte Baumbestände, Streuobstwiesen und heimische Sträucherlandschaften schützen, sowie Neupflanzungen von Bäumen zum Beispiel als Alleen entlang der Feldwege sind nur Anfangspunkte seiner Agenda.

Ein „Runder Tisch“ für Umwelt- und Klimaschutz soll weitere Wege ebenen. Auch eine ökonomische Nachhaltigkeit möchte er fördern mit Hilfe verantwortungsbewusster Unternehmen. Ein weiterer Schwerpunkt ist für ihn der Auf- und Ausbau von Jugendarbeit, die gerne auch eine Mitgestaltung der Gemeindepolitik in Form eines Jugendrates beinhalten dürfte, sowie entsprechende kulturelle und soziale Angebote für Jugendliche.

Auch der Ausbau einer bürgerfreundlichen Verwaltung mit Schwerpunkt auf der Digitalisierung von Verwaltungsabläufen und Formularwesens ist ihm wichtig. Final spricht Jürgen Ravener die Notwendigkeit eines Ärztehauses in Küssaberg an. „In der Medizin gilt, je besser die Infrastruktur, desto präziser die Diagnosen und desto wirksamer die Behandlungen“, erklärt er seine Sichtweise.