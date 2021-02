von Tina Prause

Eine weitere Bewerbung für die Position des Bürgermeisters ist am Freitag, 5. Februar, bei der Gemeinde Küssaberg eingegangen. Es handelt sich um Samuel Speitelsbach, Diplom-Ingenieur aus Ravenstein im Neckar-Odenwald-Kreis.

Der 34-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren nach Auskunft der Gemeinde bereits in zahlreichen Gemeinden als Bürgermeister oder Oberbürgermeister beworben.

Der Dauerbewerber trat im Jahr 2019 unter anderem in Calw, Höchenschwand, Baiersbronn, Titisee-Neustadt, Illmensee, Wutach und Eggingen an. In Höchenschwand und Eggingen erzielte Speitelsbach jeweils 0,5 Prozent der Stimmen.

Herrischried Der Dauerbewerber Samuel Speitelsbach versucht sich nun auch im Hotzenwald als Bürgermeisterkandidat Das könnte Sie auch interessieren

Noch bis Dienstag, 16. Februar, läuft die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl in Küssaberg. Am Montag, 22. Februar, wird der Gemeinderat darüber entscheiden, ob eine öffentliche Wahlkandidatenvorstellung stattfinden wird. Die Wahl selbst findet am Sonntag, 14. März, statt.

Bürgermeister Manfred Weber hatte im Oktober 2020 seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit bekanntgegeben.