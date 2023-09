Herbst und Winter stehen bevor – da ist wieder Saison für die beliebten Kleider-Börsen für die Familien. Verkaufen, was dem Nachwuchs nicht mehr passt, und dafür Nachschub an schönen Sachen besorgen, die die Kleinen für den nächsten Wachstumsschub schick kleiden – das ist das Prinzip. Und obendrein gibt‘s bei so manchem Basar auch noch mehr zu entdecken, vom Schuhwerk bis hin zu Spielsachen.

Kinderkleider-Basar ankündigen

Wir sammeln an dieser Stelle die aktuell anstehenden Veranstaltungen und halten diese Liste auch aktuell. Planen auch Sie einen Kinderkleider-Basar im Schwarzwald-Baar-Kreis? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail: villingen.redaktion@suedkurier.de.

9. September: Kleiderbasar in Unterbaldingen

Der Kindergarten St. Josef Unterbaldingen lädt am Samstag, 9. September, zum Kleiderbasar in die Ostbaarhalle. Er wird von den Eltern und dem Erzieherinnenteam des Kindergartens Unterbaldingen in der Ostbaarhalle veranstaltet. Man darf von 14 bis 16 Uhr ausgelassen stöbern und bei Kaffee und Kuchen verweilen. Für die kleineren Besucher steht auch dieses mal wieder eine Kinderbetreuung zur Verfügung.

Wer lieber selbst mitwirken möchte und Gebrauchtes wie Kinderkleidung, Babyzubehör, Spielsachen, Fahrzeuge etc. selbst verkaufen möchte, kann sich gerne telefonisch einen Tisch reservieren. Tischreservierungen ab sofort möglich bei: M. Moser; 07706 923926 (abends ab 18 Uhr), M. Wendel; 0172 8506699, oder bei P. Baumann, 07706 3490428 (Mittwoch ab 16 Uhr, Donnerstag 16 bis 18 Uhr oder AB). Die Tischgebühr beträgt acht Euro.

17. September: Familien-Basar in Kappel

Der Kindergarten Kappel veranstaltet am Sonntag, 17. September, von 11 bis 14 Uhr den Familien-Basar in der Schlossberghalle. Egal ob von Mama, Papa oder Kind, kann hier alles verkauft werden. Ein Tisch kostet acht Euro, zwei Tische 14 Euro. Es gibt unter anderem einen Spielzeug-Picknick-Verkauf von Kindern für Kinder. Die Picknickdecke muss selbst mitgebracht werden, angeboten werden Würstchen, Kaffee und Kuchen. Anmeldung für Verkäufer: Basar-Kindergarten.Kappel@gmx.de.

19. September: Kinder-Kleidermarkt in Schönwald

Kinder-Kleidermarkt am Dienstag, 12. September, von 14.30 bis 17 Uhr in der Uhrmacher-Ketterer-Halle. Annahme ist am Montag, 11. September, von 10 bis 17 Uhr. Es wird nur bereits ausgezeichnete Ware angenommen. Die Rückgabe erfolgt am Mittwoch, 13. September, von 17 bis 19 Uhr. Es gibt keine Bewirtung.

23. September: Kinderkleider- und Spielzeugmarkt in St. Georgen

Ein Kinderkleider- und Spielzeugmarkt findet am Samstag, 23. September, von 10.30 bis 12 Uhr im Ökumenischen Zentrum auf der Seebauernhöhe statt. Die Tischmiete beträgt sieben Euro, mit Kleiderständer zehn Euro, wie die Verantwortlichen mitteilen. Kinder können für zwei Euro einen Platz für eine Decke mieten, um ihre Spielsachen zu verkaufen. Einlass zum Aufbau ist ab 9.30 Uhr. Anmeldungen sind unter elternbeiratseebauernhoehe@gmx.de möglich. Vergabe nach E-Mail-Eingang.

14. Oktober: Kleider- und Spielzeugbasar in VS-Rietheim

Der Elternbeirat der Kita und der Schule sowie der Förderverein der Grundschule Rietheim organisieren am Samstag, 14. Oktober, von 11 bis 13.30 Uhr einen Kleider- und Spielzeugbasar in der Liebermannstraße 12. Anmeldung unter basarlino.de/4032. Bezahlt werden kann in bar und per Pay Pal. Für die Kleinen steht ein Kindermaltisch bereit. Bewirtet wird mit Kaffee und Kuchen.