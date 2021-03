Herr Ravener, welches sind die drei Stichworte, die Ihnen bei “Küssaberg„ als Erstes einfallen?

Heimat, Küssaburg und die topografische Lage zur Schweiz.

Sie sind bislang nicht kommunalpolitisch in Erscheinung getreten. Was hat Sie jetzt zur Kandidatur bei der Bürgermeister-Wahl veranlasst?

Ich wollte ein Zeichen setzen für die Bürger aus Küssaberg, dass auch sie sich für das Amt des Bürgermeisters aufstellen lassen können. Eine politische oder kommunale Vorerfahrung muss ein Kandidat keinesfalls mitbringen. Denn viele wichtige Fähigkeiten kann ein Bürgermeister nicht in einer Ausbildung oder in einem Studium lernen. Fakt war, dass bei den letzten Bürgermeister-Wahlen in Küssaberg der Hauptamtsleiter der Gemeinde zum Bürgermeister gewählt wurde und das meistens ohne einen weiteren ernstzunehmenden Mitbewerber. Es fand schlichtweg kein Wahlkampf mehr statt. Darum habe ich auch meine Bewerbung lange zurückgehalten, in der Hoffnung, dass es diesen potenziellen und mutigen Bewerber aus Küssaberg doch noch gibt, denn Mut ist wie Veränderung – nur früher.

Welches sind die persönlichen Stärken, die ein Bürgermeister mitbringen sollte?

Geradlinigkeit, eine starke Persönlichkeit, Ausgeglichenheit, Wertschätzung im Umgang mit allen Menschen und – vor allem – ehrlich sollte man sein.

Auf welchen Feldern glauben Sie, der Gemeinde Küssaberg bessere Impulse geben zu können als Amtsinhaber Manfred Weber?

Umwelt- und Landschaftsschutz, Nachhaltigkeit – auch für unsere Unternehmen, Soziales und Gesundheit, Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Ich bin grundsätzlich an langfristigen und nachhaltigen Strategien interessiert.

Wie sind die Reaktionen der Menschen, mit denen Sie im Zusammenhang mit der Bürgermeister-Wahl ins Gespräch kommen?

Ich war sehr überrascht über die positiven Reaktionen und Wünsche, von „mutiges Handeln!“ bis zu „viel Glück zur Wahl!“.

Stellen Sie sich vor, Sie wären der neue Bürgermeister und hätte Küssaberg drei Wünsche frei – was würden Sie tun?

Ich würde ein Umwelt-Management, kostenlose Kitas sowie die kostenlose Bereitstellung von Tablets und

Laptops für alle in den Schulen einführen.

Wie hoch haben Sie ihr persönliches Wahlziel gesteckt?

Ich möchte die Wahl gewinnen.

Die Pandemie hat fast alle Vereinsaktivitäten zum Erliegen gebracht und zwingt die Menschen zu neuen Freizeit-Beschäftigungen. Haben Sie während des letzten Jahres Neues für sich entdeckt?

Größere, ausgedehnte Spaziergänge und Wanderungen durch Küssaberg.