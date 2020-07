Siedlungen waren lange Zeit das Synonym für kostengünstiges Bauen und Wohnen. Die Geschichte des modernen Siedlungsbaus begann in den 1920er und 1930er Jahren. Viele dieser Siedlerhäuschen sind auch am Hochrhein bis heute vorzufinden. Manche sind nahezu im Urzustand erhalten, wie zum Beispiel in Rheinfelden oder auch in deutlich kleinerer Ausprägung in Wutöschingen.

Geschichtsträchtiges Angebot mit Zukunft

Und auch heute noch wird Siedlerhäusern eine Bedeutung im Zusammenhang mit der regional sehr unterschiedlichen Wirtschaftsentwicklung und damit zusammenhängenden Umstrukturierungsprozessen auf dem Wohnungsmarkt zugemessen, heißt es in einer vom Bundesamt für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung 2006 herausgegebenen Studie. Qualität und Wert des Bestandes sollen durch Umbaumaßnahmen aufrechterhalten werden, heißt es darin außerdem.

Eben darum wird in Rheinfelden beispielsweise derzeit ein „Masterplan Siedlung„ auf den Weg gebracht. Hierbei sollen im Dialog mit den Bürgern Regeln für Aus-, Anbau und Aufstockung gefunden werden. Aktuell laufe für einen entsprechenden Bebauungsplan das Anhörungsverfahren. Alles soll nach Wunsch von Oberbürgermeister Klaus Eberhard ohne Zeitdruck über die Bühne gehen. Die Siedlung in Rheinfelden sei nämlich „ein wichtiger Bestandteil der Stadt“.

Die kleine Siedlung in Wutöschingen mit gut einem Dutzend Häuschen aus den 1930-er Jahren, ist auch der Ursprung der örtlichen Siedlergemeinschaft. Bild: Gerald Edinger

Selbstversorger und gemeinschaftsbildende Institution

Kleinsiedlungen sind für den Oberbürgermeister ein Beispiel einer Epoche, in der Gartenanbau und Kleintierhaltung eine wichtige Rolle bei der Versorgung der Menschen einnahm. Zudem wurde damit das Bedürfnis von Menschen mit geringem Einkommen gestillt, Eigentum in einem grünen Umfeld zu erwerben.

„Menschen in Kleinsiedlungsgebieten überzeugen durch ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl, gemeinsame Aktivitäten und ein überzeugtes Einstehen für diese Wohnform“, sagt Eberhard.

Die Siedlergemeinschaft in Rheinfelden ist für ihn ein „lebendiges Beispiel“ für gute Nachbarschaft, vertrauensvolles Zusammenleben und Interesse am Erhalt dieser liebgewonnenen Strukturen.

Was das Leben in einer Siedlung ausmacht Martin Schunn (66) lebt mit seiner Frau Sophie in der Siedlung in Wutöschingen mit einem Dutzend seinen typischen Häuschen aus den 1930er Jahren. 1986 kauften sie ihr Haus in der Siedlung, das bis heute seinen ursprünglichen Charakter hat. Nur eine Garage und ein Anbau an den Schopf kamen hinzu. „Wir fühlen uns wohl hier“, erzählt Sophie Schunn. Sie unterhalten einen großen Garten und sind also ein Stückweit Selbstversorger, so wie es ursprünglich war. Geändert habe sich die Zusammensetzung der Hausbesitzer. Auch seien jetzt mehr Autos in der Straße. „Aber die Leute sind alle sehr nett“, sagt Martin Schunn.

Wolfgang Gruber zog 1935 mit den Eltern in das Siedlungshaus ein, in dem er noch immer lebt. Im hinteren Teil des elf Ar Grundstücks, wo früher Kartoffeln und Gemüse angebaut wurden, hat die Enkelin ihr Haus. Dass Platz ums Haus ist, schätzt Gruber ebenso wie das Grün davor. Veränderungen steht Gruber aufgeschlossen gegenüber, solange der „Charakter“ der Siedlung erhalten bleibe. Nicht zu hoch bauen, ist sein Wunsch. Der gelernte Maurer und Schreiner weiß, was ihm das Quartier wert ist: „Ich möchte nicht weg von hier.“

Renate Bachmann ist genauso mit der Siedlung verwurzelt. Sie wohnt dort, seit sie in der Talstraße eingeheiratet hat. Ruhig sei es im Viertel, es gibt kaum Verkehr. Die 74-Jährige geht auf mit ihrer Umgebung: Grün hinter dem Haus, ein gepflegter Vorgarten. Sie schätzt die „super Kontakte“ mit den Nachbarn. Jung und Alt verstehen sich, auch wenn „vieles in andere Hände gekommen“ sei. In der Siedlergemeinschaft engagiert sie sich und freut sich, dass auch viele Jungsiedler mitmachen. Auch ihr Haus hat sich mit den Jahren verändert, dennoch hält Bachmann es für wichtig, dass die Struktur an sich im Gebiet erhalten wird.

Astrid Appelt hat 2006 ein „ursprüngliches Haus“ gekauft. „Das reicht für uns so aus“, und meint damit ihre dreiköpfige Familie, große Erweiterungspläne gebe es nicht. Eine Qualität in der Siedlung sieht sie im „Platz ums Haus“. Immer wieder erlebe sie bei Besuchern, dass sie sagen: „Man merkt gar nicht, dass man in der Stadt ist.“ Sie schätzt die Stadtnähe sehr, denn „man braucht kein Fahrzeug„ und als „angenehm“ empfindet sie, „dass man sich ein bisschen kennt“. Die Struktur solle am besten so bleiben.

Fragen: Ingrid Böhm/Gerald Edinger

Bescheidener Wohn-Standard, große Gärten

OB Eberhard beschreibt die typischen Kleinsiedlungen der Vorkriegszeit im Hinblick auf die heutigen Wohnsituationen einen Verzicht auf Komfort. Die Wohnräume waren klein, die technische Ausstattung einfach konzipiert.

Allerdings bestechen sie durch einen „sehr hohen Grünflächen- und Gartenanteil“, eine lebendige Quartiersbildung sowie ein hohes Maß an Vertrautheit und Geselligkeit“, betont Eberhard.

Eine derartige Bauweise, wie sie in Kleinsiedlungen anzutreffen ist, kann als Spiegelbild der jeweiligen Zeit gesehen werden. Heute werde die Bewirtschaftung einer großen Gartenfläche in manchen Bevölkerungskreisen als Last empfunden. Dagegen habe die Bedeutung von Freizeitanlagen und Stellplätzen zugenommen.

Außerdem sei der Bau einfacher Gebäude nicht mehr in dem Rahmen möglich wie damals, weil Themen wie Energieeinsparung, technische Mindeststandards sowie Brandschutz den Wohnungsbau generell verteuern. „Dennoch sollte eine Stadt immer Gelegenheit bieten, unterschiedliche Wohnformen auch im Eigenheimbereich zu ermöglichen“, betont Eberhard.

Neubaugebiet in Siedlungsform kaum vorstellbar

Veränderte rechtliche Rahmenbedingungen, höhere Grundstückspreise, Bedeutungsverlust des Gartens, veränderte Wertvorstellungen und flächenökonomische Bebauungsplanung. Es gibt ein Reihe von Faktoren, die dafür verantwortlich sind, dass der Siedlungsgedanke sich nicht in ein Neubaugebiet ummünzen lässt.

Außerdem leben in Kleinsiedlungen traditionell viele Menschen mit ähnlichen Lebensbiografien, was mit zum gemeinschaftsorientierten Charakter der Wohnanlagen beiträgt. Der Trend heute geht dagegen zu einem eher anonym geprägten Wohnen, bedauert der Klaus Eberhard.

Dennoch sei aus seiner Sicht klar: Die Siedlung in Rheinfelden sei ein wichtiger Bestandteil der Stadt und gab den Bewohnern über Generationen einen schönen Wohnstandort, Vertrauen und Stabilität für die Stadtgesellschaft.