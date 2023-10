Der Herbst ist da. Besonders in dieser Jahreszeit werden Einbrecher aktiv, wie das Polizeipräsidium Freiburg in einer Pressemitteilung zum Tag des Einbruchschutzes am Sonntag, 29. Oktober, schreibt: „Pünktlich zu Beginn der Herbsttage steigt erfahrungsgemäß die Zahl der Wohnungseinbrüche.“ So weit muss es nicht kommen. Eigentümer oder Mieter können es den Kriminellen schwer machen.

Der Blick auf die Zahlen in der Kriminalstatistik 2022 belegt: Auch in den Landkreisen Lörrach und Waldshut haben die Zahlen der Wohnungseinbrüche und Einbruchsversuche deutlich zugenommen.

Wohnungseinbrüche in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 2022: Landkreis Lörrach Im Kreis Lörrach waren es 104 Wohnungseinbrüche gegenüber 67 im Vorjahr und 60 Versuche (2021: 37). 35 Einbrecher kamen bei Tag. Die Spitzenreiter sind die Städte Weil am Rhein (37), Lörrach (23) und Rheinfelden (10). Landkreis Waldshut Im Kreis Waldshut gab‘s im vergangenen Jahr 42 Wohnungseinbrüche (2021: 25), 25 Einbruchsversuche gegenüber 15 im Vorjahr. Fünf Einbrecher kamen bei Tag. Die meisten Einbruchsfälle gab‘s in Lauchringen und Waldshut mit jeweils acht und Bad Säckingen mit fünf.

Und 2023? Offizielle Zahlen gebe es erst mit der Veröffentlichung der polizeilichen Kriminalstatistik für 2023, schreibt Polizeisprecher Özkan Cira auf SÜDKURIER-Nachfrage. Nur so viel: Die wöchentlichen Fallzahlen für den gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg hätten sich in den vergangenen acht Wochen zumeist im niedrigen zweistelligen Bereich bewegt, „im Vergleich zum Vorjahr stellen wir tendenziell eine Zunahme bei den Wohnungseinbrüchen fest“.

Hochrhein Blaulichtreport: In Laufenburg kracht es zwei Mal – Feuerwehr rückt aus Das könnte Sie auch interessieren

Das sind die Tendenzen für im Jahr 2023

In Landkreis Waldshut könne in den vergangenen acht Wochen keine auffällige Steigerung beobachtet werden. Anders im Landkreis Lörrach: Hier zeichneten sich bei Betrachtung desselben Zeitraums tendenziell höhere Einbruchszahlen als 2022 ab.

Das sind die Folgen von Einbrüchen

„Sehr oft brechen die Täter über kaum gesicherte und nicht einsehbare Terrassentüren oder Fenster ein“, heißt es in der jüngsten Pressemitteilung. Schäden von mehreren tausend Euro seien nicht selten.

Die Polizei erwähnt auch die psychologische Seite: „Ein Einbruch in die eigenen vier Wände bedeutet für viele Menschen, jung oder alt, einen großen Schock.“ Die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl, auch schwerwiegende psychische Folgen, die ein Einbruch bewirke, machten den Betroffenen häufig mehr zu schaffen als der rein materielle Schaden.

Hochrhein Blaulichtreport: Unfall auf der B314 nach einem riskanten Überholmanöver Das könnte Sie auch interessieren

Aber: In vielen Fällen bleibt es inzwischen beim Versuch

Aber die Erfahrung der Polizei zeige, dass sich die Menschen davor schützen könnten. „Fast die Hälfte der Einbrüche bleibt inzwischen im Versuchsstadium stecken – nicht zuletzt wegen sicherungs-technischer Einrichtungen.

Die Polizei bietet eine Hotline und Hausbesuche an

Der Tag des Einbruchschutzes soll die Haus- und Wohnungseigentümer und Mieter besonders sensibilisieren. Das Polizeipräsidium Freiburg richtet am Montag, 30. Oktober, eine Telefon-Hotline (07641 582-300) ein. Von 14 bis 19 Uhr informieren und beraten Spezialisten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle rund um das Thema Einbruchschutz. Die Spezialisten kommen auch zu den Menschen nach Hause. Termine können über die genannte Telefon-Nummer oder per E-Mail (freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de) vereinbart werden.

Hochrhein Blaulichtreport: Mann überholt, bremst das andere Auto aus und will dem Fahrer noch an den Kragen Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei hält zudem im Internet einen ganzen Katalog bereit, wie Bewohner ihr Haus oder ihre Wohnung vor Einbrechern schützen können.

Das sind die wichtigsten Tipps der Polizei:

Darauf sollten Bewohner achten

Fenster verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren – auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Wer den Schlüssel verloren hat, sollte umgehend den Schließzylinder auswechseln.

Die Tür nicht nur ins Schloss ziehen, sondern immer zweifach abschließen – auch wenn man das Haus oder die Wohnung nur kurzzeitig verlässt.

Den Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen deponieren. Einbrecher kennen jedes Versteck.

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Die Bewohner wollen nicht schon auf den ersten Blick ihre Abwesenheit signalisieren.

Bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken lassen.

Bei Klingeln nicht bedenkenlos öffnen, sondern gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen zeigen.

Türspion und Sperrbügel (Türspaltsperre) nutzen.

Einbruchschutz durch Nachbarschaftshilfe