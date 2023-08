Stühlingen: Unfall bei Überholmanöver

Nach einem riskanten Überholmanöver hat es am Donnerstag, 31. August, auf der B314 zwischen Eberfingen und Stühlingen gekracht, schreibt die Polizei. Ein 38-Jähriger überholte mit seinem Auto mehrere Lastwagen. Er übersah wohl den Gegenverkehr. Eine 29-Jährige versuchte, nach rechts auszuweichen. Aber die beiden Fahrzeuge streiften sich.

Das Ganze ging noch relativ glimpflich ab. Die 29-Jährige wurde leicht verletzt. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 11.000 Euro an.

Kleines Wiesental: Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein 54-Jähriger ist am Mittwoch, 30. August, gegen 8.30 Uhr, bei einem Arbeitsunfall an der Tegernauer Landstraße im kleinen Wiesental schwer verletzt worden und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen worden. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der Mann aus fünf Metern Höhe ab.

Laut Angaben war die Kolonne kurz nach dem Sägewerk Richtung Neuenburg mit Felssicherungs- und Reinigungsarbeiten beschäftigt. Der Mann arbeitete an der Felswand. Der Klemmknoten und die mechanische Seilbremse sollen durchgerutscht sein. „Vermutlich, weil das Seil feucht war“, schreibt die Polizei.

Der Arbeiter wurde schwer, nach aktuellem Stand aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Der Polizei zufolge traf der 54-Jährige alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen und trug die vorgeschriebene Schutzkleidung.

Rheinfelden: Einbruch in der Zähringerstraße

In der Zähringerstraße in Rheinfelden ist am Mittwoch, 30. August, zwischen 20.30 und 23 Uhr, in eine Wohnung eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, durchsuchten der oder die Täter Schlaf- und Wohnzimmer. Offensichtlich wurde nichts gestohlen.

Die Polizei Rheinfelden (07623 74040) hofft auf Hinweise.

Schwörstadt: Zwei Diebinnen stellen sich

Die Diebstähle aus einem Warenstand im Harget in Schwörstadt-Dossenbach sind aufgeklärt. Wie die Polizei berichtet, hat sich am Mittwoch, 30. August, eine Frau (20) auf dem Revier in Rheinfelden gemeldet und die Taten gestanden. Eine Bekannte der Frau soll daran beteiligt gewesen sein.

Die Polizei Rheinfelden ermittelt. Die beiden Frauen müssen sich wegen gemeinschaftlichem Diebstahl verantworten.

Rheinfelden: Einbrüche in zwei Firmen

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag, 29. August, in zwei Firmen in der Schildgasse in Rheinfelden eingebrochen. Laut Polizei ist nicht klar, was sie gestohlen haben. Auf jeden Fall richteten sie einen immensen Schaden an, der im ersten Fall im fünfstelligen, im zweiten Fall im hohen vierstelligen Euro-Bereich liege.

Der oder die Täter gelangten in der ersten Firma über ein Fenster in die Betriebs- und Produktionsräume. Sie rissen Bewegungsmelder von der Decke, brachen mehrere Metalltüren auf und durchwühlten die Büroräume.

In der zweiten Firma verschafften sich die Unbekannten ebenfalls über ein Fenster Zutritt. Sie durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen in den Büros. Sie nahmen einen Tresor mit, der in der Nähe des Parkplatzes Inzlinger Kreuz gefunden wurde. Was drin war, ist unklar.

Die Polizei Rheinfelden (07623 74040) bittet diejenigen, die in der Nacht in der Schildgasse etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich zu melden.