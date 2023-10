Laufenburg: Feuerwehreinsatz bei zwei Unfällen

Die Feuerwehr Laufenburg ist am Sonntag, 8. Oktober, 14 Uhr, und Montag, 9. Oktober, 17 Uhr, zu Verkehrsunfällen gerufen worden. Laut deren Mitteilung krachten am Sonntag in Hochsal zwei Autos ineinander. Ein Tag später, im Feierabendverkehr auf der Ortsdurchfahrt in Laufenburg, Höhe der Sparkasse, kam es zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen.

Die Abteilung Nord rückte am Sonntag zu einem angeblichen Fahrzeugbrand an der Kreuzung Landes-/Kreisstraße in Hochsal aus. Der entpuppte sich aber lediglich als dampfendes Kühlwasser, das nach dem Zusammenstoß auslief.

Die 20 Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, lenkten den Verkehr, stellten den Brandschutz sicher und reinigten die Unfallstelle. Der DRK-Rettungsdienst versorgte die Fahrzeuginsassen. Niemand wurde laut Angaben schwer verletzt.

Unfall in Laufenburg: Feuerwehrleute beim Binden von ausgelaufenem Öl und Benzin. | Bild: Feuerwehr Laufenburg

Beim Auffahrunfall in Laufenburg ein Tag später rückte die Abteilung Süd mit 16 Einsatzkräften aus. Weil mehrere Verletzte gemeldet worden waren, kamen auch First Responder. Laut Polizeimitteilung krachte eine 28-Jährige, die ein zweijähriges Kind dabei hatte, mit ihrem Wagen in das Auto davor und schon dies auf ein weiteres.

Laut Angaben wurden durch die Wucht des Aufpralls das zweijährige Kind und insgesamt fünf Insassen der vorausfahrenden Fahrzeuge, darunter ein fünfjähriges Mädchen, leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 41.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehrleute prüften den Zustand der Unfallfahrzeuge, lenkten den Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbei und banden ausgelaufenes Öl und Benzin.

Erzingen: Chef löst seinen Mitarbeiter am Zoll aus

Der Bundespolizei ist am Montagvormittag, 9. Oktober, am Zoll in Erzingen ein 38-Jähriger ins Netz gegangen, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Der entging dem Gefängnis, weil sein Chef den Rest der gegen ihn verhängten Geldstrafe bezahlte. Wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mitteilt.

Der Mann wollte in Erzingen über die Grenze nach Deutschland fahren. Die Bundespolizei kontrollierte den Mann und stellte fest, dass er gesucht wird. Gegen ihn war wegen Urkundenfälschung eine Geldstrafe von 7200 Euro verhängt worden. Hätte er die Summe nicht aufbringen können, wäre er für 120 Tage eingesperrt worden.

Der 38-Jährige brachte rund 1000 Euro selbst auf. Den Rest brachte der Bundespolizei zufolge der Chef des Mannes mit.

Basel Mann will 1,5 Kilo Kokain über die Grenze schmuggeln – er wird gefilzt und der Polizei übergeben Das könnte Sie auch interessieren

Küssaberg: Mann (61) campiert im Freibad

Ein 61-Jähriger schlug von Freitag bis Montag, 6. bis 9. Oktober, im Freibad Reckingen widerrechtlich sein Lager auf. Wie die Polizei mitteilt, übernachtete er auf dem Gelände, wusch und trocknete dort seine Wäsche. Dann wollte er in den Kiosk einsteigen. Dabei löste er den Alarm aus.

Der Leiter des Bauhofs und ein Begleiter fanden den Mann im Schwimmbad, sie verständigten die Polizei.

Lottstetten: Einbruch in Einfamilienhaus

Ein Unbekannter ist am Montag, 9. Oktober, zwischen 14.30 und 17.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Lottstetten eingebrochen und hat Geld geklaut, schreibt die Polizei. Der Dieb nutzte die Gelegenheit, als die Bewohner nicht zu Hause waren. Das Haus sei nicht abgeschlossen gewesen.

Die Polizei Jestetten (07745 7234) ermittelt und sucht Zeugen, die sich auch beim Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) melden können.

Lottstetten: Delle im Dach und Kratzer in der Beifahrertür

Am Rand der Gewerbeschau in Lottstetten ist am Wochenende das Auto eines 53-Jährigen – offensichtlich mutwillig – beschädigt worden, wie die Polizei mitteilt. Der 53-Jährige stellte sein Auto am Samstag, 7. Oktober, gegen 12 Uhr, beim Kirchplatz ab und kam am Sonntag, 8. Oktober, 17 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurück.

Er bemerkte eine Delle im Dach und einen Kratzer in der Beifahrertür. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 2500 Euro.

Die Polizei Jestetten (07745 7234) hofft auf Hinweise. Wer etwas beobachtet hat, kann sich außerhalb der Bürozeiten des Jestetter Postens beim Revier in Waldshut-Tiengen (07751 8316-531) melden.

Südschwarzwald Die unbekannte Tote hat jetzt ein Gesicht: Cold Case am Mittwoch bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ Das könnte Sie auch interessieren

Todtnau: Fahrzeugbrand auf Bundesstraße 317

Auf der B317 bei Todtnau, zwischen Fahl und Feldberg, ist am Montag, 9. Oktober, nach 9 Uhr, ein Auto ausgebrannt, teilt die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte das Feuer, aber das Auto ist nur noch Schrott.

Der 52-jährige Autofahrer war von Fahl Richtung Feldberg unterwegs, als sein Auto aussetzte. Er hielt auf einer Sperrfläche an. Den Motor konnte er laut Angaben nicht mehr ausschalten. Schon qualmte es und Flammen züngelten aus dem Motorraum. Das Feuer breitete sich rasch aufs komplette Fahrzeug aus.

Die Bundesstraße war komplett gesperrt. Neben Polizei und Feuerwehr war die Straßenmeisterei im Einsatz. Sie reinigte die Fahrbahn.

Frick/CH: Mutmaßlicher Dieb am Bahnhof festgenommen

Mitarbeiter des Schweizer Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) haben am Dienstag, 10. Oktober, in Frick einen 24-Jährigen festgenommen, der unter Verdacht des Diebstahls steht. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, wurde der Mann am Bahnhof kontrolliert. Er hatte Gegenstände dabei, deren Herkunft er nicht erklären konnte: Bargeld, eine Damenuhr, Werkzeug und ein Fahrradhelm.

Der Helm war beschriftet. Deshalb konnte die Besitzerin ausfindig gemacht werden. Es kam heraus, dass der Helm aus einem Carport geklaut worden war. Eine Polizeistreife stellte im Quartier zudem fest, dass versucht worden war, ein Auto zu durchsuchen. Der Verdacht fiel auf den 24-Jährigen.

Die Kantonspolizei Aargau ermittelt.