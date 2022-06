von SK

Die Polizei warnt aktuell vor Schockanrufen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach. Wie die Polizei mitteilt, wurden am Mittwoch, 1. Juni, und am Donnerstag, 2. Juni, zahlreiche betrügerische Anrufe aus Lörrach, Steinen, Weil am Rhein (Landkreis Lörrach), Waldshut-Tiengen und Weilheim (Kreis Waldshut) gemeldet.

Wie gehen die Betrüger vor?

Den Angerufenen wurde laut Polizei mitgeteilt, dass ein naher Verwandter einen schweren Unfall verursacht habe und zur Abwendung einer Haftstrafe eine Kaution hinterlegt werden müsste. Kontaktiert wurden die Angerufenen von angeblichen Polizeibeamten, Richtern oder Staatsanwälten.

Ziel der Täter sei es laut Polizei, die Angerufenen zu überrumpeln und zur Herausgabe von Geld und Wertgegenständen zu bewegen.

Kam es zur Herausgabe von Geld?

Zu einer Tatvollendung sei es nach aktuellem Kenntnisstand in keinem der bekannten Fälle gekommen. In drei Fällen seien die Angerufenen aber schon aktiv gewesen, um Geld zu besorgen und zu übergeben. „Glücklicherweise wurden sie noch rechtzeitig misstrauisch“, heißt es in dem Polizeibericht weiter. Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass die Täter weitere Betrugsversuche begehen.

Was rät die Polizei?

Auch wenn die Anrufserie beendet scheint, komme es laut Polizei immer wieder vor, dass die Betrüger versuchen, nochmals in Kontakt mit den Angerufenen zu treten.

Dazu schreibt die Polizei weiter: „Sie haben etwas Verdächtiges erlebt, stehen noch in Kontakt mit einem unbekannten Anrufer oder sind womöglich Opfer geworden? Melden Sie sich sofort über Notruf 110.“ Hinweise und Tipps gibt es im Internet (www.polizei-beratung.de).