von Andreas Böhm

Bei der Todtmooser Bürgermeisterwahl am 26. Juni bleibt es bei drei Kandidaten: Am Montagabend um 18 Uhr endete die Frist zur Abgabe einer Bewerbung für das Amt der Bürgermeisterin beziehungsweise des Bürgermeisters im heilklimatischen Kur- und Wallfahrtsort. Bis dahin gaben drei Kandidaten ihre Bewerbungsunterlagen ab. Die amtierende Bürgermeisterin Janette Fuchs kandidiert für eine zweite Amtsperiode.

Die amtierende Todtmooser Bürgermeisterin Janette Fuchs kandidiert für eine zweite Amtszeit. | Bild: Andreas Böhm

Sie gab zeitgleich mit dem weiteren Kandidaten Marcel Schneider aus Furtwangen kurz nach Mitternacht am Samstag, 9. April, ihre Unterlagen in den Briefkasten des Rathauses.

Marcel Schneider aus Furtwangen möchte Bürgermeister in Todtmoos werden. | Bild: Andreas Böhm

Am Mittwoch, 27. April folgte mit Tobias Büscher aus Köln der dritte Bewerber um den Chefsessel im Todtmooser Rathaus.

Tobias Büschner ist Kölner Journalist und Buchautor und kandidiert in Todtmoos für das Amt des Bürgermeisters. | Bild: Danylo Vladyka

In einer Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Montagabend ab 19 Uhr wird die ordnungsgemäße Bewerbung der Kandidaten festgestellt. Die Reihenfolge auf dem Stimmzettel für Platz eins und zwei muss dann noch zwischen Janette Fuchs und Marcel Schneider ausgelost werden, da beide Kandidaten ihre Unterlagen zeitgleich abgegeben hatten.

Die offizielle Vorstellung der Bewerber erfolgt am kommenden Freitag, 3. Juni, um 19 Uhr in der Wehratalhalle. Die Reihenfolge der Redner entspricht der Reihenfolge auf dem Stimmzettel. Die Redezeit der einzelnen Bewerber beträgt maximal 20 Minuten. Anschließend gibt es eine Fragerunde. Eine Audio- und Videoaufzeichnung der Veranstaltung ist vorgesehen und kann ab Montag oder Dienstag auf der Homepage der Gemeinde unter www.todtmoos.net abgerufen werden. Die Bürgermeisterwahl findet dann am Sonntag, 26. Juni, statt.

