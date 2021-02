von sk

Die mobilen Impfteams haben Ende der vergangenen Woche die Erstimpfung der Alten-und Pflegeheime im Landkreis Waldshut abgeschlossen. Wie das Landratsamt Waldshut informiert, fehle noch ein Heim auf der Geimpften-Liste, da dort derzeit noch „ein aktives Infektionsgeschehen“ vorherrsche. Diese Impfungen werden nachgeholt, sobald die Situation es zulasse. Der zweite Impftermin für alle Heime ist laut Landratsamt bereits in Planung.

Auch im Nachbarlandkreis Lörrach kommen die mobilen Impfteams voran. Dort haben die mobilen Impfteams aus Lörrach und Freiburg von den 27 Heimen im Landkreis Lörrach bereits in 16 Heimen geimpft. In vier Heimen wurde bereits die Zweitimpfung verabreicht, teilt das Landratsamt Lörrach mit. In zwei weiteren Heimen wird das Freiburger Team am Dienstag, 9. Februar, die Zweitimpfungen ausführen. Das Lörracher Impfteam wird ebenfalls am Dienstag die Erstimpfung in zwei weiteren Heime vornehmen.

Das mobile Impfteam des Kreisimpfzentrums Lörrach, das seit 26. Januar im Einsatz ist, hat in sieben Heimen rund 720 Pflegeheimbewohnende und Pflegeheimmitarbeitende zum ersten Mal geimpft. Nach aktueller Planung und entsprechender Impfstofflieferung sollen am 22. März alle Heime im Landkreis Lörrach mit der Erst- und Zweitimpfung versorgt sein und dann den vollen Impfschutz genießen.

Kreisimpfzentrum Lörrach Im Kreisimpfzentrum (KIZ) haben seit dem Start am 22. Januar bisher 450 Personen eine Erstimpfung erhalten. Die ersten Zweitimpfungen beginnen drei Wochen nach der Erstimpfung, also am 12. Februar.

Des Weiteren hat das mobile Impfteam rund 40 weitere Personen aus der ersten Prioritätsgruppe, beispielsweise aus dem Rettungsdienst, die Erstimpfung verabreicht. Ebenso haben rund 200 anspruchsberechtigte Personen der Kliniken des Landkreises die erste Impfung erhalten.