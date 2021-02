von SK

Das Landratsamt Waldshut teilt mit, dass ab 12. Februar online und telefonisch neue Impftermine für das Kreisimpfzentrum in der Stadthalle in Tiengen vergeben werden. Allerdings erhalte das Kreisimpfzentrum nach wie vor nur eine sehr begrenzte Menge an Impfstoff. Aus diesem Grund könne nur an zwei Tagen im KIZ geimpft werden.

Im Moment geht die KIZ-Leitung davon aus, dass im drei-Wochen-Abstand jeweils neue Termine vergeben werden können, das heißt weitere Impfterminfreigaben erfolgen dann voraussichtlich am 5. und 26. März, so das Landratsamt.

Es ist zu beachten, dass das KIZ selbst keinen Einfluss auf die Vergabe der Termine hat. Buchungen unter

www.impfterminservice.de/impftermine und die Telefonnumer 116 117.