Der Polizei wurde am Samstagmorgen, 28. Oktober, ein stark beschädigtes Auto in einer Wiese in Höchenschwand gemeldet. Die Beamten machten sich vor Ort ein Bild und gelangten zu folgendem vorläufigen Sachverhalt:

Demnach hatten unbekannte Täter einen schwarzen VW Passat älteren Baujahres auf dem Gelände eines Gewerbebetriebes im Höchenschwander Ortsteil Amrigschwand gestohlen. Mit dem entwendeten oder missbräuchlich benutzten Auto wurde dann ein Verkehrsunfall in etwa 800 Metern Entfernung verursacht. Nach Sachlage kam das Auto in einer Rechtskurve der Kreisstraße 6555 zwischen Attlisberg und Amrigschwand nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto wurde dann massiv beschädigt zurückgelassen – der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 1200 Euro.

Die Polizei konnte anhand der Spurenlage eine Notlage für den oder die Insassen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall ausschließen.

Polizei sucht Zeugen

Es werden Zeugen gesucht: Wer hat im Laufe der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober im Ortsteil Amrigschwand verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Wer kann zu dem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 6555 Angaben machen? Die Ermittlungen werden beim Polizeirevier Bad Säckingen geführt. Hinweise werden rund um die Uhr an 07761 9340 erbeten.