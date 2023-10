Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang bei Jestetten: Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem VW Golf am Sonntagmorgen gegen 1.20 Uhr die B 27. Den Unfallhergang beschreibt die Polizei wie folgt: Der 32-Jährige fuhr aus der Schweiz heraus in Richtung Jestetten, kam nach einem Überholmanöver von der Fahrbahn mit hoher Geschwindigkeit ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer befand sich alleine im Fahrzeug. Der 32-Jährige erlag trotz unmittelbar eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen durch einen Ersthelfer der Feuerwehr noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Mehrere Notrufe gingen laut Polizei sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland beim Polizeipräsidium Freiburg ein.

Die Feuerwehr Jestetten war mit drei Fahrzeugen unter Leitung des Gesamtkommandanten Holger Jörns mit 22 Angehörigen vor Ort. Im Bericht der Einsatzkräfte ist vermerkt, dass Der Motor durch die Wucht des Aufpralls aus dem Wagen herausgerissen wurde und mehrere Meter vom Unfallfahrzeug entfernt lag. Das Fahrzeugwrack wurde sichergestellt.

Die Feuerwehr für die Ausleuchtung und brachte einen Sichtschutz an. Später wurde die Fahrbahn gereinigt und der Abschleppdienst unterstützt. Die Straße war bis etwa 3.30 Uhr gesperrt.

Neben Polizei und Feuerwehr waren auch der DRK-Notarzwagen aus Dettighofen, wie auch das Kriseninterventionsteam des DRK im Einsatz.

Wer kann Hinweise geben?

Die Verkehrspolizei in Waldshut hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise werden rund um die Uhr an das Polizeirevier in Waldshut, Telefon 07751 8316531, oder zu den Bürozeiten an den Wochentagen an die Verkehrspolizei in Waldshut, Telefon 07751 89630, erbeten.