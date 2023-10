Schwarzwald vor 1 Stunde Wer ist die Frau, die 1997 ermordet wurde? 50 neue Hinweise nach „Aktenzeichen XY“ 1997 finden Beerensammler eine verkohlte Frauenleiche in der Nähe des Hochkopfs. Der Fall ist bis heute ungelöst. Nach Ausstrahlung der ZDF-Sendung gibt es nun neue Ansätze für die Ermittler.

Grausamer Fund 1997: Dieses Bild zeigt eine Szene aus dem Videobeitrag in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ vom 11. Oktober 2023. Zu sehen sind Ermittlungen in einem Waldstück. Die Polizei wurde zu einem Erdloch gerufen, in dem eine verbrannte Leiche lag. Bis heute ist der Fall ungelöst, die Identität der Frau unbekannt. | Bild: ZDF/Saskia Pavek