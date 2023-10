Südschwarzwald vor 1 Stunde Die unbekannte Tote hat jetzt ein Gesicht: Cold Case am Mittwoch bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ Mysteriöser Mordfall auf dem Hochkopf 1997: Eine Frauenleiche wird auf einem Wanderparkplatz entdeckt, doch niemand weiß, wer sie ist. Eine Gesichtsrekonstruktion gibt neue Hoffnung. Wird der Fall nun endlich gelöst?

So könnte die unbekannte Frau ausgesehen haben, deren Leiche 1997 auf einem Wanderparkplatz Weissenbach gefunden wurde. Die Polizei veröffentlicht diese gezeichnete Gesichtsrekonstruktion (links). Am 11. Oktober berichtet das ZDF in der Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ über den Fall. | Bild: Polzei7Böhm