Basel vor 42 Minuten Nach Aktenzeichen XY: Neue Hinweise im Mordfall Ana Paula 2006 wird die 31-jährige Prostituierte in Basel getötet. Im Nachgang der ZDF-Fernsehsendung und der Öffentlichkeitsfahndung gehen jetzt Hinweise zu diesem Cold Case ein – und die meisten haben etwas gemeinsam.

Eine Projektion des Logos der ZDF Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ in einem Studio bei München (Symbolbild). Am 9. November war der Fall der 2006 in Basel getöteten Prostituierten Ana Paula Thema. | Bild: MATTHIAS BALK