Mühlenbach/Stühlingen vor 14 Minuten

Stühlinger Ehepaar kommt bei Motorradunfall ums Leben – Trauer auch bei DRK und Feuerwehr groß

Bei einem schweren Unfall in der Ortenau sind am Pfingstsonntag zwei Menschen aus Stühlingen ums Leben gekommen. Nicht nur in der Stadt sondern auch bei Hilfsorganisationen in der Region herrscht Anteilnahme.