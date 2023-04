Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi rufen zu einem erneuten Warnstreik am Freitag, 21. April, auf. Das heißt, auch auf der Hochrheinstrecke steht der Bahnverkehr von 3 bis 11 Uhr still, und die roten Busse der Südbadenbus-Gesellschaft (SBG) als Tochterunternehmen der DB Regio AG bleiben in den Depots. Wie Lothar Probst, Geschäftsführer des Waldshuter Tarifverbunds (WTV), und Markus Boll von der SBG-Niederlassung in Waldshut im Telefonat mit dem SÜDKURIER informieren.

Einschränkungen im Zugverkehr

Berufspendler, Schüler und Reisende müssen sich auf massive Einschränkungen einstellen.

So könnte es am Freitagmorgen am Bahnhof Waldshut aussehen. Diese leeren Gleise wurden am 20. April 2023 fotografiert. | Bild: Michael Neubert

Weder Regionalbahnen noch die Züge des Interregioexpresses (IRE) fahren am Freitagmorgen zwischen Basel und Erzingen beziehungsweise nach Singen.

Auch am Bahnhof Gottmadingen läuft der Ticker bereits am 20. April. | Bild: Michael Neubert

Ob der Rhyhas Singen-Schaffhausen wie gewohnt verkehrt, ist offen. „Wir versuchen, den Betrieb aufrechtzuerhalten“, sagt Björn Oeschger, Leiter Zugpersonal und Kundendienst bei der SBB Deutschland auf SÜDKURIER-Nachfrage.

Dies werde sich tatsächlich erst am Streiktag herausstellen. Die Züge auf den Schweizer Streckenabschnitten, etwa von Schaffhausen nach Erzingen, rollen nach aktueller Fahrplanauskunft der SBB.

Und was ist mit den SBB-Zügen?

„Wir selbst werden zwar nicht streiken, unser Betrieb ist jedoch von den Fahrdienstleitern und anderen Berufsgruppen des Infrastrukturbetreibers DB Netz AG sowie deren Gleise und Anlagen, die wir auf den deutschen Abschnitten nutzen, abhängig. Sollten diese ihre Arbeit niederlegen, stehen auch unsere Züge still“, erklären die SBB auf ihrer Webseite.

Vorsorglich hat die SBB schon Ersatzbusse organisiert, die zwischen Bietingen und Singen pendeln, wie Oeschger informiert. Auch im Kreis Lörrach entlang der Wiesentalstrecke waren bereits beim letzten Streik Ersatzbusse gefahren.

Welche Busse fahren noch?

Alle Bahnbusgesellschaften in Deutschland sind am Streik beteiligt. Auch die SBG.

Markus Boll | Bild: Boll

„Ich gehe davon aus, dass keiner unserer Busse vom Hof fahren wird“, sagt Boll. Busfahrer, die Mitarbeiter in der Werkstatt und das Personal in der Verwaltung legen ihre Arbeit bis 11 Uhr nieder.

SBG-Kundencenter und WTV-Geschäftsstelle Der WTV schreibt auf seinen Internetseiten: „Die Geschäftsstelle des WTV wird am Freitag regulär geöffnet und erreichbar sein. Das Kundencenter der SBG in Waldshut ist in dieser Zeit auch geschlossen, ab 11 Uhr ist dieses wieder geöffnet.“

Dies betrifft nur die roten Busse der SBG. Die privaten Subunternehmer würden sich nicht am Streik beteiligen, wie das Landratsamt informiert.

Der Citybus in Bad Säckingen und die Busse zwischen Bonndorf und Wutachschlucht fahren. Auch der Sonderfahrdienst der SBG von Grießen zur Carl-Heinrich-Rösch- und Wutachschule in Tiengen sowie die Fahrdienste zur Caritas seien vom Streik ausgenommen.

Wann rollt der ÖPNV wieder an?

Es ist davon auszugehen, dass unter anderem ein Großteil der Schüler morgens nicht mit Bahn und Bus zum Unterricht kommen kann. Zumindest dort, wo vornehmlich die roten SBG-Busse verkehren. Das Landratsamt habe 100 Schulen angeschrieben und informiert.

Boll geht indes davon aus, dass die Busse gegen 11.45 Uhr wieder planmäßig unterwegs sind. Die Bahn rechnet dagegen damit, dass es im Zugverkehr länger zu Einschränkungen und Ausfällen kommen kann.

Und hier gibt es die komplette Übersicht über die Streik-Auswirkungen im Schwarzwald und am Bodensee: