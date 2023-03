Die Ankündigung von SBG-Streikleiter Markus Boll „Es wird kein einziger roter SBG-Bus fahren“ – scheint sich zu erfüllen. Seit Betriebsbeginn am heutigen Montag, 27. März, ab 4 Uhr wird gestreikt – bis Mitternacht soll der Warnstreik andauern. Betroffen seien davon 60 Streckenumläufe in der Region. Lediglich private Busunternehmen, die im Auftrag des WTV im Kreis verkehren, werden regulär fahren.

Rund 80 SBG-Mitarbeiter in Waldshut streiken

Rund 80 Mitarbeiter der SBG Standort Waldshut haben sich derzeit auf dem Betriebshof versammelt, darunter auch ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn und Werkstatt-Angestellte. „Es sind sogar Kollegen gekommen, die eigentlich frei haben“, sagt Streikleiter Markus Boll.

SBG-Streikleiter Markus Boll (links) und Streikposten Uwe Stehle. | Bild: Boll

Streiktag verläuft bisher friedlich

Als Streikleiter sei er dafür verantwortlich, dass der Streiktag friedlich verlaufe und es zu keinen Ausschreitungen kommt. „Bisher ist bei uns alles friedlich. Auch Demonstrationen durch die Stadt sind nicht geplant“, informiert Boll. Es ist bereits etwa sein fünfter Warnstreik. „Allerdings nicht in dieser Größenordnung“, sagt er.

Hier versammeln sich die SBG-Mitarbeiter

Insgesamt gibt es am SBG-Standort Waldshut rund 220 Mitarbeiter. Zum Standort Waldshut gehören aber auch die Bereiche Schopfheim, Todtnau und Rheinfelden. „In Schopfheim haben sich derzeit ebenfalls Kollegen zum Streik versammelt“, weiß Boll.

Morgen soll der ÖPNV aber wieder normal verlaufen, kündigt Markus Boll an. „Ganz ohne Auswirkungen von heute.“

Zum bundesweiten Streik aufgerufen haben die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und Verdi. Wie die beiden Gewerkschaften mitteilten, sind unter anderem der Fern-, Regional-, und Nahverkehr, Flughäfen und die Autobahngesellschaft betroffen.

Diese Linien sind nicht betroffen

Vom Streik nicht betroffen sind nach Angaben des WTV der City-Bus-Verkehr in Bad Säckingen und die Linie 7344 Bonndorf-Wutachmühle.

So sieht es im Landkreis Lörrach aus

Am heutigen Streik-Montag wird auch auf der Wiesentalbahnstrecke zwischen Zell und Basel gestreikt. Deshalb werden heute Busse als Schienenersatzverkehr eingesetzt. Im Halbstundentakt fahren diese zwischen Riehen nach Zell im Wiesental, berichtet die ‚Badische Zeitung‘.

Blick nach Rheinfelden

Das Verkehrsaufkommen am Zoll in Rheinfelden bleibt am Montag unauffällig.

